Filmový hit Mamma Mia! se dočkal pokračování. Letní filmová pohodovka Mamma Mia! Here We Go Again se vrací spolu s úžasným ostrovem Kalokairi, nesmrtelnými písničkami ABBY a hvězdným obsazením.

10 let trvalo, než tvůrci vyhověli nadšeným divákům tohoto filmu. Nabízí dokonce dva příběhy najednou. V prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (v mladé verzi ztvárněná Lily James) čerstvou absolventkou univerzity. Toužila poznávat svět a neměla ani potuchy o tom, že brzy potká tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný ostrov. A že jí vše úplně změní život.

Velkolepá show po 10 letech

Druhý příběh se odehrává přesně 10 let po událostech prvního dílu. Sophie (Amanda Seyfried), která se vrátila z cest, plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi. Zamíří sem samozřejmě i trojice charismatických tatínků (Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård).

Příběhy se rafinovaně proplétají a skvělou atmosféru prokládají písničky švédského hudebního zázraku jménem ABBA. Některé písničky se už objevily v předchozím filmu a dostaly nové aranže, jiné jsou zcela „nové”. Tedy známé songy, které v jedničce chyběly. Diváky čeká When I Kissed the Teacher, Waterloo, I’ve Been Waiting for You, Fernando, Dancing Queen, Angel Eyes, I’ve Been Waiting for You, One of Us a další písničky.

Kalokairi je vlastně chorvatský Vis

Ve skutečnosti byl muzikál natáčen i na chorvatském ostrově Vis, který je typický svým kouzelným prostředím. Záliv Barjaci byl přeměněn na Kalokairi, ve kterém nechybí ani slavné molo. Nádherná oblázková pláž Srebrna uvala (Silver Bay) se zase třeba stala místem pro romantickou noční procházku mladé Donny a mladého Sama.

Stejná energie, stejná skvělá nálada

Benny Anderson, jeden ze členů skupiny ABBA, se na pokračování podílel jako výkonný producent. Podle něj by pokračování mělo být zárukou stejně skvělé nálady jako první film.

„Jsem moc rád, že se nám vrátili všichni herci, a hlavně že jsme jako mladou verzi Donny obsadili Lily James. Ta holka skvěle zpívá, ale navíc vás hned v první záběru přesvědčí, že tohle je pravá Donna,“ říká Anderson.

Do kina na film můžete od 19. července 2018.

Verze: anglicky s českými titulky

Stopáž: 114 min

Režie: Ol Parker

Scénář: Ol Parker, Richard Curtis, Catherine Johnson

Kamera: Robert D. Yeoman

Hudba: Benny Anderson, Björn Ulvaeus

Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Andy Garcia, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Christine Baranski, Julie Walters, Cher

https://www.mammamiamovie.com/