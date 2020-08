Hořkosladký film na známý námět ozvláštňuje herecké obsazení…

Mladý galerista Jack potřebuje peníze na odkup galerie, a tak ho nutnost donutí znovu se setkat se svým odcizeným otcem Robertem, ztroskotaným malířem. Spolu zkusí oprášit krásnou starou vilu v Toskánsku, kde strávili společné časy před smrtí Jackovy matky…

Foto: Bontonfilm

Je jasné, že tu máme spoustu záběrů na přenádherné toskánské kopce a cypřiše, ochutnáme italskou pastu a červené víno. Taky si nikdo nemusí moc lámat hlavu, jak příběh asi dopadne, a není třeba ani znát klasiku, jako je Tisíc dnů v Toskánsku. Zvlášť když Jack v městečku potká sympatickou majitelku restaurace Natalii, která umí slušně anglicky…

Co tenhle letní film pozvedá, jsou herci. Respektive rodinný tandem otce a syna, kteří si zahráli téměř sami sebe. Liam Neeson a jeho syn Micheál Richardson dobře vědí, jaké to je, přijít o manželku a matku, a během natáčení to mohli zúročit, byla to možná i taková menší terapie. Diváci si ve vypjatých scénách hezky poplakali a domů mohli odcházet s pocitem milého filmu.

Britský herec James D´Arcy napsal scénář a plánoval se i obsadit, nakonec ale získal Neesonovic duo a sám usedl na režisérskou židli. Toskánsko se mu muselo natáčet úplně samo. Někdy jsme sice měli dojem, že sedíme moc blízko nebo že je plátno až moc veliké – dlouhé záběry herců z anfasu asi 20 cm před obličejem byly nějak moc intenzivní. Ale obsazení sympatické Italky Valerie Bilello do role živelné Natalie byl dobrý tah, nemluvě o skvělé Lindsay Duncan v roli ostré realitní agentky, která jediným škubnutím obočí vyjádřila deset vět…

Foto: Bontonfilm

Příběh byl nakonec smutnější, než jsem čekala, zvlášť když syn neměl svůj žal ještě zpracovaný. Z tohohle vyloženě letního filmu můžete tak mít neurčitý dojem, že jste se ocitli omylem uprostřed soukromého terapeutického sezení, a že byste se měli rychle vytratit, než si vás někdo všimne…

Romantická komedie

Originál: Made in Italy

Velká Británie / Itálie, 2020, 94 min

Režie: James D’Arcy

Scénář: James D’Arcy

Kamera: Mike Eley

Hudba: Alex Belcher

Hrají: Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello, Lindsay Duncan, Marco Quaglia, Gian Marco Tavani, Helena Antonio

Doporučená přístupnost: bez omezení

Barevný, české titulky