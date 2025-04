Jaro – období, kdy se příroda probouzí k životu, dny se prodlužují a slunce nabírá na síle. A přesto právě v tomto období často cítíme únavu, ospalost, nedostatek motivace. Jak je to možné? A co s tím?

Pobyt venku a v přírodě obzvlášť dodává energii. Foto: Freepik

Co je jarní únava?

Jarní únava není jen výmysl. Tělo během zimy funguje v jiném režimu – méně světla, méně pohybu, těžší strava. Když pak přijde jaro, organismus se musí znovu „přepnout“, a to může být náročné. Navíc se mění tlak, teplota i délka dne, což ovlivňuje naši hormonální rovnováhu.

Obecně dopadá jarní únava víc na ženy. Důvodem je jejich hormonální cyklus a vyšší citlivost na změny počasí. „Ženy na sebe často berou více zodpovědnosti než muži, a to v domácnosti, rodině i práci, což přispívá k vyčerpání, ale není to hlavní příčinou. Hormonální nastavení žen způsobuje, že jsou více ovlivněny sezonními změnami v produkci melatoninu (hormon spánku) a serotoninu (hormon dobré nálady). Jejich cirkadiánní rytmus je náchylnější na rychlé výkyvy počasí, tlaku a citlivěji vnímají i délky denního světla. To vše se může na jaře projevit nižší energií,“ popisuje Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Nejste líní ani neschopní, co vaše tělo chce?

Tělo si říká o čas na přizpůsobení. Místo boje proti únavě zkuste chvíli naslouchat – co potřebujete? Možná víc spánku, lehčí jídla, jemný pohyb místo intenzivního tréninku.

Využijte slunce a pobyt venku

Využijte každé chvilky, kterou můžete trávit venku. Sluneční světlo pomáhá tělu tvořit vitamin D a zlepšuje náladu. Krátká procházka na světle může udělat zázraky – i když je zrovna pod mrakem.

Očista těla i mysli

Jaro je ideální čas na malý restart. Není třeba držet drastické detoxikační kúry – stačí pár jednoduchých změn ve stravě. Co zařadit?

Sezónní zeleninu a ovoce – ředkvičky, špenát, jarní cibulka, saláty, klíčky . Skvělý start pro trávení a plno vitamínů.

. Skvělý start pro trávení a plno vitamínů. Bylinky – například kopřiva (čaj nebo pesto), máta, meduňka . Pomáhají s očistou organismu a podporují trávení.

. Pomáhají s očistou organismu a podporují trávení. Kysané produkty – kefír, kysané zelí, kimchi . Podpoříte tak střevní mikrobiom, který ovlivňuje i náladu.

. Podpoříte tak střevní mikrobiom, který ovlivňuje i náladu. Voda s citronem nebo zázvorem – osvěží, povzbudí a podporuje metabolismus.

Co omezit?

Těžká, smažená a tučná jídla – berou energii, místo aby ji dávaly.

– berou energii, místo aby ji dávaly. Přemíra cukru – krátkodobě „nakopne“, ale pak následuje pád.

– krátkodobě „nakopne“, ale pak následuje pád. Nadměrné množství kávy – paradoxně může únavu zhoršit, pokud jí je moc.

Energii vám dodá i příjemná hudba a tanec. Foto: Freepik

Přírodní životabudiče pro tělo i mysl

Když vás trápí únava a potřebujete dodat energii, není třeba popíjet energetické nápoje. Vyzkoušejte raději přirozené „nakopávače“.

Adaptogeny – např. maca, ashwagandha nebo ženšen pomáhají zvládat stres, zlepšují soustředění a dodávají vyrovnanou energii.

– např. pomáhají zvládat stres, zlepšují soustředění a dodávají vyrovnanou energii. Zelený čaj nebo matcha – obsahují mírné množství kofeinu“. Podporují jasnou mysl a soustředění.

– obsahují mírné množství kofeinu“. Podporují jasnou mysl a soustředění. Esenciální oleje – pár kapek máty peprné, rozmarýnu nebo citrusových vůní do difuzéru osvěží prostor a povzbudí mozek.

– pár kapek máty peprné, do difuzéru osvěží prostor a povzbudí mozek. Hluboké dýchání nebo opláchnutí obličeje studenou vodou rychle probudí, zejména po obědě.

rychle probudí, zejména po obědě. Hudba a tanec – oblíbený song a pár tanečních kroků kdekoliv doma poskytne báječnou vzpruhu pro tělo i dobrou náladu.

poskytne báječnou vzpruhu pro tělo i dobrou náladu. Psaní rukou – krátké psaní deníku, seznam vděčnosti nebo nápadů vrátí do přítomnosti a zklidní mysl.

Malé radosti každý den

Každý den si dopřejte něco, co vás potěší – ať je to oblíbená káva, knížka, chvíle o samotě, nebo telefonát s blízkým. Energie neroste jen ze spánku a jídla – ale i z maličkostí, ze kterých máme dobrý pocit.

Nečekejte na “až…”

Nečekejte, až jarní únava přejde. Udělejte si radost už teď. Začněte malými kroky – a sledujte, jak se pomalu vrací elán.