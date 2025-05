Jaro je obdobím svěžesti, nových začátků – a taky návratu čerstvé zeleniny a bylinek do našich jídelníčků. Mezi prvními posly jara září na trhu i v zahrádce drobné, křupavé ředkvičky. Nenechte se zmást jejich velikostí – skrývá se v nich spousta benefitů i chutí. Pojďme se podívat na to, které to jsou.

Ředkvičky patří mezi oblíbenou jarní zeleninu. Foto: archiv redakce

Proč si dát ředkvičky

Ředkvičky jsou jedním z prvních jarních pokladů, které by v našem jídelníčku rozhodně neměly chybět. Jsou plné vitamínu C, draslíku a dalších minerálů, které pomáhají tělu načerpat energii po zimě. Díky svému vysokému obsahu vlákniny podporují zdravé trávení a prospívají střevní mikroflóře. Zároveň mají antibakteriální účinky a přirozeně pomáhají tělu s detoxikací. Jejich velkou výhodou je i nízký obsah kalorií, takže se skvěle hodí do odlehčeného jarního jídelníčku. A co víc – jejich křupavost a lehce štiplavá chuť osvěží každé jídlo a dodají mu příjemný říz.

10 způsobů, jak využít ředkvičky v kuchyni

Na obložení chleba

Jednoduché a přesto naprosto geniální. Plátky čerstvých ředkviček na chlebu s máslem, posypaném špetkou soli, jsou na talíři jarní vzpruhou. Tato kombinace neomrzí a hodí se jako rychlá snídaně nebo lehká svačina.

Do jarního salátu

Ředkvičky dodají salátu křupavost i svěžest. Skvěle ladí s mladým listovým špenátem, rukolou nebo polníčkem. Přidejte natvrdo vařené vejce, trochu jarní cibulky, semínka (lnu, sezamu, slunečnice, dýně) a jednoduchý zálivku z citronu a olivového oleje – a máte vitamínovou bombu na talíři.

Nakládané ředkvičky

Stačí pár minut a máte netradiční pikantní přílohu. Ředkvičky nakrájejte na tenké plátky a zalijte směsí vody, octa, cukru a soli podobně tak, jak to děláte s okurkami. Můžete přidat i kousek česneku, bobkový list nebo snítku tymiánu. V lednici vydrží několik dní a chutnají skvěle k masu i do sendvičů.

Ředkvičkové carpaccio

Chcete něco elegantního? Nakrájejte ředkvičky na tenké plátky (třeba pomocí struhadla), rozložte je na talíř, zakápněte kvalitním extra panenským olivovým olejem, trochou citronové šťávy a posypte hoblinkami parmazánu nebo kozího sýra. Jemné a rafinované předkrmové kouzlo.

Pečené nebo grilované ředkvičky

Zní to možná nezvykle, ale teplem ředkvičky zjemní a získají úplně jiný charakter. Při pečení nebo grilování ztrácí štiplavost a jejich chuť se zjemní do lehce nasládlé. Vychutnejte si je s trochou olivového oleje, česnekem a bylinkami jako teplou přílohu k masu nebo tofu.

Do pomazánek

Nastrouhané ředkvičky skvěle osvěží klasickou pomazánku z tvarohu nebo lučiny. Hodí se i k vajíčkům, pažitce nebo hořčici. Pomazánka je lehká, plná chuti a ideální na krajíc chleba nebo do sendviče.

Salát s ředkvičkami je skvělou vzpruhou, foto: Jill Wellington z Pixabay

Do asijských jídel

Ve vietnamské nebo korejské kuchyni se syrová zelenina využívá velmi často. Nakrájené ředkvičky na tenké nudličky dodají svěžest rýžovým závitkům, bowlům s rýží, tofu, krevetami i do pokrmů typu bibimbap (rýže se zeleninou, typické korejské jídlo). Ředkvičky je také možné jemně marinovat v sezamovém oleji a rýžovém octu.

Ředkvičkové pesto

Z ředkviček můžete využít nejen bulvu, ale i listy. Zkombinujte je spolu s olivovým olejem, česnekem, oříšky (vlašskými nebo slunečnicovými) a sýrem vytvoříte svěží pesto, které využijete na těstoviny, do sendvičů nebo jako dip.

Zeleninová polévka s ředkvičkami

Ředkvičky nakrájené na menší kousky se hodí do zeleninových nebo kuřecích polévek, ideálně přidané až na konci vaření, aby si zachovaly svou strukturu a svěžest. Můžete jimi ozdobit i studenou polévku typu gazpacho.

Dekorace a ozdoba jídel

Krásná růžovo-bílá barva ředkviček oživí každý talíř. Použijte je jako finální ozdobu třeba na chlebíčky, saláty nebo zeleninové mísy. Můžete je také nařezat do tvaru květin. To se báječně hodí na slavnostnější servírování.