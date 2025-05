Libeček lékařský (Levisticum officinale) je jednou z těch bylinek, které si zamilujete na první ochutnání. Anebo také ne. Má totiž velmi výraznou chuť, která připomíná známé dochucovadlo maggi. Oproti průmyslovým výrobkům nabízí čistě přírodní chuť bez chemie. V kuchyni má mnohostranné využití – od vývarů přes marinády až po domácí bylinkové máslo. A co je nejlepší? Pěstovat ho zvládne opravdu každý.

Libeček po zakořenění vytvoří bohatý keř. Foto: archiv Stylu života

Proč mít libeček na zahradě?

Libeček je trvalka, která dorůstá až do výšky dvou metrů. Je nenáročný na péči, přezimuje bez problémů a s minimální péčí vám vydrží na stejném místě mnoho let. Stačí mu slunné nebo polostinné stanoviště a výživná, dobře propustná půda. Jen počítejte s tím, že z něj po zakořenění vyroste pořádně velký keř.

Výhody libečku:

Intenzivní aroma – stačí malé množství pro výraznou chuť.

– stačí malé množství pro výraznou chuť. Celoroční použití – čerstvý v sezóně, sušený či zmražený po zbytek roku.

– čerstvý v sezóně, sušený či zmražený po zbytek roku. Léčivé účinky – podporuje trávení, působí močopudně a pomáhá při nadýmání.

Sklizeň a uchovávání

Libeček se sklízí průběžně od jara do konce léta. Pak se totiž vrací do země, aby brzy zjara znovu vyrazil. Mladé listy mají jemnější chuť, ty starší jsou pořádně aromatické. Na sušení sbírejte listy před květem, kdy obsahují nejvíce silice. Sušte je ve stínu při nízké teplotě (do 40 °C) nebo libeček nasekejte a zamrazte – například v tvořítkách na led s trochou vody nebo olivového oleje.

Jak využít libeček v kuchyni

Domácí vývar s libečkem

Libeček je doslova stvořený pro polévky. Už malá snítka dodá vývaru hloubku a vůni a vývar je základ často i celé domácnosti. A právě libeček do takového vývaru patří stejně jako sůl a pepř.

Tip: Přidejte libeček až ke konci vaření, aby neztratil chuť.

Základní recept:

1 cibule, mrkev, celer, petržel

kousek masa (např. kuře nebo hovězí žebro)

2 snítky libečku

sůl, pepř, nové koření

Vařte pomalu 1,5–2 hodiny, dochuťte podle potřeby.

Libeček má velmi aromatické listy. Foto: archiv Stylu života

Brambory na loupačku s bylinkovým máslem z libečku

A právě libečkové máslo je geniálně jednoduchý způsob, jak pozvednout obyčejné „brambory na loupačku“ na úplně novou úroveň. Bylinkové máslo s libečkem je vynikající doplněk k pečeným bramborám, grilovanému masu nebo jen tak na chléb.

Recept:

100 g změklého másla

2 lžíce nasekaného libečku

1 lžíce citronové šťávy

špetka soli

Vše dobře promíchejte, zabalte do fólie jako váleček a nechte v lednici ztuhnout.

Libečková sůl – jednoduché domácí koření

V obchodech dnes najdete nepřeberné množství kořenících směsí. Mnohé však obsahují látky, které v domácí kuchyni nechcete – glutamáty, umělá aromata, konzervanty. Přitom není nic snazšího než si vytvořit svou vlastní bylinkovou sůl – třeba právě s libečkem. Je to skvělý způsob, jak uchovat chuť letní zahrady i na zimu, a navíc výborný dárek pro přátele. Výborné dochucovadlo na zeleninu, brambory nebo do salátů. V případě libečku je také třeba vzít na vědomí, že jeho chuť částečně nahrazuje sůl. Při solení je s tím pak třeba počítat.

Postup:

1 hrnek hrubozrnné mořské soli

1/2 hrnku čerstvého libečku

Libeček nasekejte a dobře promíchejte se solí. Rozložte na plech a nechte 1–2 dny schnout. Uchovávejte ve sklenici.

Bylinková pomazánka s tvarohem

Libeček se báječně hodí i do studené kuchyně – třeba do pomazánek. Kombinace s tvarohem a třeba i trochou česneku vytváří svěží chuťový zážitek, který oceníte ke snídani, na svačinu nebo jako lehké pohoštění pro návštěvu. A navíc – pomazánka je hotová za pár minut a z čerstvých surovin. Zdravá a svěží pomazánka s chutí jara.

Ingredience:

250 g měkkého tvarohu

1 lžíce zakysané smetany

hrst nasekaného libečku

sůl, pepř, 1 stroužek česneku

Všechny ingredience smíchejte v misce. Pomazánku nechte ideálně 15 minut rozležet v lednici. Podávejte s čerstvým pečivem. Skvěle chutná s kváskovým chlebem nebo k zeleninovým tyčinkám.

Libeček v domácnosti i tradičním léčitelství

Kromě kulinářského využití má libeček své místo i v tradiční medicíně. Působí močopudně, podporuje vylučování škodlivin z těla a pomáhá při zažívacích potížích. Z jeho kořene lze připravit odvar nebo tinkturu. Čerstvé listy se přikládaly na bolavá místa při revmatismu.

Libeček je jedním z těch pokladů české zahrady, který si zaslouží návrat do kuchyně. Je nenáročný, voňavý, léčivý a neuvěřitelně všestranný. Vyzkoušejte některý z receptů a přesvědčte se sami – české maggi ze zahrádky chutná mnohem lépe než to z lahvičky.