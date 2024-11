Jste vegetariáni, nebo dáváte přednost zeleninovým jídlům? Chutná vám italská kuchyně? Pak by vás mohla zaujmout kuchařka Cucina vegetariana od uznávané odbornice na italskou kuchyni Cettiny Vicenzino.

Cettina Vicenzino vás prostřednictvím více než 70 receptů zve na objevitelskou cestu regiony Itálie. Pokud milujete italskou kuchyni a ještě nemáte doma žádnou kuchařku a jednu byste zcela jistě potřebovali (pro sebe či darovat, blíží se přece hezké vánoční svátky…), pojďte se podívat, co najdete v téhle výpravné kuchařce na 238 stranách, plné krásných fotografií jídel, vytištěné na krásném papíře.

U zahraničních kuchařek je někdy zvykem uvádět originální názvy receptů. Tady je také najdete, ale až u samotných receptů. Na úvodních stranách je přehled všech receptů v češtině, na jedněch z posledních stran najdete klasický rejstřík na podrobnější vyhledávání podle jídel a surovin.

U úvodního přehledu receptů ovšem najdete názvy kapitol, ale tak trochu ve změti jazyků. Antipasti & contorni neboli Předkrmy & přílohy, Základy, Primi = První, Secondi = Druhé, Fine = Dezerty (sladkosti, které se označují i jako „dolce”). Co italské názvy znamenají se dozvíte, kromě jiného, v předmluvě autorky kuchařky. Autorka je typická tím, že jezdí do jednotlivých regionů a na místě zkoumá tamní kuchyni. V této kuchařce se setkáte s recepty z Kalábrie, Sicilie, Apulie, Sardinie i Benátska. Sama autorka spíše tuto kuchařku vidí než pro vyloženě vegetariány, tak pro ty, kteří: „vědí, že vzdání se masa i ryb nemá špatný vliv na dobrý život a že vynechávání masa bude v budoucnosti stále samozřejmější,“ jak uvádí sama autorka. Cettina také zdůrazňuje, že tato kniha není jen sbírkou receptů, ale že v ní čtenář najde spoustu regionálních informací tak, jak to v jejích titulech bývá zvykem.

Tak dobře, ale co samotné recepty, už se vám sbíhají sliny? Jeden z prvních receptů je na Taralli se šťávou z červené řepy s mákem. Zní to vznešeně, ale jsou to preclíky, typická apulijská specialita. V Apulii se běžně podávají jako příloha a pochoutka.

Ukázka z kuchařky

Nebyla by to italská kuchařka, kdyby neporadila, jak se dělají těstoviny. Autorka nejenže ukáže vaječné i bezvaječné těstoviny, ale také zjistíte, jak připravovat různé tvary. Velmi zajímavě vypadá Těstovinový salát s čekankou radicchio, grapefruitem, mátou a vlašskými ořechy. Přichystat si můžete i Zelenou polévku s těstovinami malloreddus. Báječně vypadá i Převrácená focaccia se zeleninou, olivami a sýrem. Zajímavým dezertem je třeba Krém z mascarpone s krvavými pomeranči, bazalkou, javorovým sirupem a olivovým olejem.

Samé dobroty. Protože autorka dostává reakce, že některé suroviny nejde sehnat, porovnává italské ingredience s německými alternativami. Sama ale doporučuje nechat se vést kreativitou a zkoušet náhrady.

Mezi recepty najdeme i slíbená vyprávění z návštěv v jednotlivých regionech. I ta jsou doplněná množstvím fotek. U receptů nechybí ani údaje, pro kolik osob je jídlo určeno a jak dlouho trvá příprava. Samotné recepty jsou velmi detailní a srozumitelné. Z celé kuchařky je cítit spousta pohody, radosti a slunce. A přesně to do života potřebujeme.

Nakladatel: Slovart, 2024, Cucina vegetariana, 2023, překladatel: Dagmar Eisenmannová, 240 stran