Převzetí vyhlášeného knihkupectví v Paříži vypadá jako splněný sen, ale Sarah spoustu věcí nedomyslela. Příběh plný snění v bláznivém městě.

Název už jasně napovídá, o čem tahle knížka je – o knihách a Paříži. Sarah vede malé knihkupectví kdesi na americkém maloměstě a v záchvatu lehkomyslnosti se domluví s francouzskou kamarádkou a kolegyní, že si vymění životy. Na pár měsíců převezme její vyhlášené knihkupectví přímo v Paříži na břehu Seiny. Pro Sarah je to splněný sen, ale spoustu věcí nedomyslela…

Ani vám tu nepřijde, že čtete další z řady podobných knížek o váhavých ženách na životním rozcestí (rozchodu, propuštění z práce), které krizi řeší změnou prostředí. Sarah na rozdíl od ostatních přítele má, ale ten na ni nemá tolik času, kolik by si sama představovala. Cesta do Paříže pro ni znamená překvapit samu sebe a své ustrašené já.

Jistě, Paříž je nádherná a kdo ji miluje stejně jako hrdinka, ten se bude její krásou kochat. Ale pro plachou a introvertní Sarah je mnohem větším oříškem práce v hektickém, chaotickém obchodě, kde mezi zaměstnanci nemá autoritu a neumí si ji zřídit.

Vlastně je to naprosto roztomilý příběh pro milovníky knih a Paříže, samozřejmě. Okouzleným pohledem hlavní hrdinky můžeme vnímat všechen ten typicky francouzský blázinec, zvyky, užívání si polední pauzy, hledání utajených krámků v zadních uličkách, labužnické vychutnávání lahůdek, celé to kouzlo, jaké na člověka ve Městě světel působí.

A protože se ukáže, že je to nakonec velmi vánoční románek, všechny linky příběhu se sejdou v jednom velkém šťastném konci, který je možný snad jen o Vánocích – a v literatuře. Rebecca Raisin píše pro všechny knihomolky, které bojují s dravým světem a očekáváním ostatních, a povzbuzuje je, že na snění není nic špatného.

Originál: Little bookshop on the Seine, 2015, překlad: Jana Kordíková, vydal: Cosmopolis, 2023, 320 stran