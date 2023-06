Být soukromým detektivem ve fantasy městě, plném příšer a démonů, není práce pro každého. Jedině náš hlavní hrdina z knihy Stará béčková legenda od Shigora Birdmana v tom umí chodit – protože je jedním z nich…

Představte si hlavní postavu, která se zuby nehty drží starých dobrých klišé o soukromém očku drsné školy – moře chlastu, deziluze o světě, nulová touha cokoli řešit. Až na to, že ve světě, ve kterém právě žije, už nikdo nepamatuje Marlowa, zato Hellboy by se tu cítil jako doma. Norport je totiž ostře hlídané město, kam údajně smí jen lidské bytosti, ale neoficiálně se sem stahují všichni ti, co jako lidé dokáží vypadat. A Brian „Bý“ Edger se v téhle šaškárně nechává najímat na příšerky, které poruší křehkou rovnováhu mezi předstíráním normálnosti a světskými zákony.

Tentokrát sice Bý zakopne o klasický případ zmizení švagrové mocného mafiána, všechny instinkty na něj ale křičí, že to bude kapitální průšvih nadpozemských rozměrů. A taky že jo…

Tenhle svět trošku připomínal slavnou historku, jak pejsek s kočičkou vařili dort: dáme tam trošku démonů, starých bohů, do toho dinosaury, lehké odkazy na Lovecrafta, to vše zalité jakousi totalitou… Najdete tu vlastně cokoli, na co si vzpomenete. Ale je zábava luštit, jak je ten galimatyáš propojený a co dalšího si na nás autor ještě vymyslí.

Během čtení vyvstane pár zásadních otázek typu: Jak se dají ochočit raptoři, má „vosí královna“ něco společného s wraithy ze Stargate, a konečně co za potvoru je Bý doopravdy…

Z poslední doby mi Stará legenda nejvíc připomněla portugalský komiks Podivuhodná dobrodružství Rafana Mendoncy a poslíčka s pizzou, hlavně díky tomu, že i Rafan je znuděný detektiv ve světě plném potvor, a především že je i komiks poctou autorů všem klasickým béčkovým příběhům. S tím rozdílem, že Bý sice nemá poslíčka s pizzou, zato má celý arzenál neskutečných příšerek, sklon řešit krize těžkým ublížením na zdraví, zásobu neuvěřitelných hlášek a v rukávu pár veselých a nečekaných es.

Ve výsledku je Lisabon Rafana Mendoncy proti Norportu jen ubohé malé Rožďalovice…

Vydal: Mystery Press, 2023, obálka: Filip Štorch, 406 stran