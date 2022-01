S lehkostí i pořádnou dávkou adrenalinu, v rychlém i pomalém tempu, každý den nebo jen tak občas o víkendu. Láskou k cyklistice není těžké zahořet v jakémkoli věku, a proto je to tak oblíbený nejen sport, ale i koníček. A dokonce i perfektní rehabilitační pomůcka.

A což teprve, pokud si nepořídíte jen tak ledajaké kolo, ale rovnou moderní elektrokolo! Takové, které splní vaše představy o zdravém pohybu na čerstvém vzduchu do puntíku. A o tom, jak vybrat elektrokolo, které vám padne jako ulité, je právě dnešní článek.

Proč právě elektrokolo?

Rozhodně ne proto, že by to snad byl pouhý módní výstřelek, který brzy pomine. To ani náhodou! Fenomén s názvem elektrokolo o vaši pozornost nepřijde ani za týden, za měsíc a ani za pár let. Kdo totiž okusí jízdu v sedle tohoto „žihadla“, zamiluje se do cyklistiky až po uši. A není se co divit! Elektrokolo vylepší vaši kondici bez ohledu na věk, rozproudí vaše nadšení i chuť se hýbat, a dokonale smaže výkonnostní rozdíly, ať už věkové či fyzické. Do práce i do školy se díky němu dopravíte mnohem rychleji a levněji než v automobilu dopravní zácpou, a to bez potu a zadýchání. A to vše ekonomicky i ekologicky, bez hluku a smogu a vyřizování řidičského či technického průkazu.

Otázky a odpovědi, které vás nasměrují

Před samotným výběrem konkrétního typu elektrokola je velmi důležité položit si několik otázek. Odpovědi na ně vás dokonale nasměřují na konkrétní kategorii i model elektrokola, které bude právě pro vás ideální.



Kdo bude na elektrokole nejčastěji jezdit?

Opravdu záleží na konkrétním jezdci, jeho hmotnosti, vzrůstu, fyzické kondici i cyklistické zkušenosti. Vždy je tedy důležité vybírat elektrokolo na míru konkrétnímu jezdci.

Po jakém povrchu?

Díky bohaté nabídce elektrokol už není jedno, zda budete v sedle elektrokola nejčastěji křižovat silnice, cyklostezky či snad drsné výšiny. Elektrokola pro náročný terén si rozhodně zaslouží špičkové komponenty tak, aby těžký terén zvládly a vy jste se v jejich sedle cítili pohodlně.

Jaký účel bude vaše vyjížďky mít?

Toužíte po víkendovém a dovolenkovém cyklistickém rozptýlení nebo každodenní jízdě na elektrokole cestou necestou? Hledáte dopravní prostředek do práce a k obstarání návštěv a nákupů nebo žihadlo, které zvládne adrenalinové výlety divokou přírodou? I to jsou faktory, které je při výběru elektrokola nutno brát v potaz!

Typy elektrokol do města i do hor

Své vytoužené elektrokolo si vybere skutečně každý. Ať už amatér či profík, sportovní nadšenec či začínající cyklista, milovník cyklostezek i adrenalinových sjezdů. Stačí si vybrat jen správný model elektrokola a jízda může začít.



Městská elektrokola vynikají nízkým nástupem, lehkostí, obratností i menšími koly. V mžiku na ně nasednete i sesednete a zdoláte v jejich sedle každý patník. Ideální jsou, jak název napovídá, pro jízdu po zpevněných silnicích a cyklostezkách měst a ve své základní výbavě poskytnou i tomu nejnáročnějšímu cyklistovi vše potřebné od blatníků, přes zvonek, až po košík.

Horská elektrokola milují výšky, rychlé sjezdy i náročné stoupání. Nezaleknou se žádných kopců a převýšení a díky vyšperkovanému a dokonale odpruženému rámu bude i ten nejdrsnější terén pro každého cyklistu dokonalým zážitkem.

Krosová elektrokola, stejně jako elektrokola trekingová, jsou prostředníky mezi horskými a městskými elektrokoly. Dokonale zvládnou zpevněný povrch, ale s přehledem profrčí i méně náročným terénem. V jejich sedle tak dokonale můžete zvládnout jednu cestu do práce cyklostezkou i oddychovou zpáteční cestu krásami přírody.



Skládací elektrokola si také zaslouží pozornost, a to především cyklistů, kteří si bez kola nedokážou představit nejen pohyb po městě, ale také ani svou dovolenou. Jsou velmi lehká, obratná a skladná. Během několik vteřin je složíte i rozložíte a nastoupit s nimi můžete do vlaku i MHD. Snadno je sbalíte do kufru auta, ale také uskladníte v komoře, v práci ve skříňce a svezete se s nimi i výtahem.

Velikost, hmotnost i nosnost elektrokola nepodceňujte

Tak, jako si kupujete nové boty na míru svým chodidlům, je nezbytné vybrat si elektrokolo na míru své postavě. Správná velikost je důležitá pro radost i dokonalý pocit z jízdy na elektrokole. Orientačně je dobré vybírat elektrokolo dle vaší výšky, kdy, pokud si stoupnete obkročmo nad rám elektrokola, musí být horní rámová trubka cca 5 cm od rozkroku. Vždy však svůj výběr konzultujte nejlépe s prodejcem, který vám také poradí, jak správně polohovat i sedlo, které v dobrém pocitu z jízdy také hraje důležitou roli. O své vysněné elektrokolo se nemusí bát ani vyšší či těžší cyklisté – výrobci počítají i s touto variantou, a tak elektrokola uvezou i těžší jezdce. Jen se nesmíte při výběru elektrokola bát tento drobný detail zmínit.

Na dobré jízdní vlastnosti má vliv i samotná váha elektrokola, která je vždy vyšší než u běžného jízdního kola díky faktu, že je vybaveno motorem a baterií. Vyšší váha elektrokola má však také své výhody – lépe zvládá náročný terén.

Baterie, elektropohon a dojezdová vzdálenost elektrokola

Baterie dodá elektrokolu, a především jezdci potřebnou „šťávu“ a vybírat můžete nejčastěji z oblíbených lithiových baterií s napětím 36V i 48V. Nejčastěji se dělí na rámové, nosičové a integrované.

Integrované baterie patří mezi nejoblíbenější pro své umístění v rámu elektrokola, kdy jde nejen o estetickou záležitost, ale také o lepší ochranu před odcizením či poškozením baterie. Středové umístění baterie také pozitivně ovlivňuje těžiště elektrokola.

Rámová baterie je umístěná v rámu a je také designově atraktivní a z pohledu vyvážení ideální.

Nosičové baterie jsou nejlevnější variantou, vynikají nízkou hmotností a jsou plně dostačující pro jízdu po zpevněném povrchu.

Elektromotor dává elektrokolu potřebný výkon a jeho umístění i typ je velmi důležitý pro samotnou jízdu.

Středový elektromotor je nejlepší volbou, a to díky svému umístění ve středu kola, kde nabízí nejlepší jízdní vlastnosti i dobrou ovladatelnost, a především vyvážení elektrokola.

Nábojový elektromotor je umístěn nejčastěji v zadním náboji elektrokola a mezi jeho zásluhy patří pohodlná jízda a příznivá pořizovací cena. Jeho výkon je však menší a je tak osazován především do městských modelů elektrokol.

Dojezdová vzdálenost elektrokola je často jakýmsi zaklínadlem. I když může dosahovat i 170 km na jedno nabití, je fér říci si i ale…Na dojezdovou vzdálenost má totiž vliv hned několik faktorů, které nejde vždy ovlivnit. Je to především váha samotného jezdce, styl jízdy, typ trati, aktuální využívání asistence elektropohonu a také povětrnostní podmínky jako teplota a protivítr.