Vánoce s Popelkou vás navnadí na předvánoční čas v pražském Studiu Dva
České Vánoce si už ani neumíme představit bez Popelky. Jedny takové typicky české svátky sledujeme i v nové komedii Studia Dva, která měla premiéru právě v čase, kdy už jsou všichni z blížících se Vánoc značně nervózní.
Manželský pár Viktor s Medou tentokrát slaví vánoční svátky vlastně netradičně – sami. Jejich děti vylétly z hnízda, jsou na cestě kdesi v zahraničí a jejich rodiče se musí s novou situací vypořádat. A jde jim to dobře – stihnou se pohádat o výzdobě, pojistkách i amalgámu. Viktor je totiž zubař, který přemýšlí o dentální hygieně i na Štědrý den. Jeho žena je horká hlava a hned mu od plic poví, co si o tom myslí. Pohoda Vánoc by byla ohrožena, nebýt nečekané návštěvy…
Diváci se od začátku do konce baví skvělými hereckými výkony sehrané dvojice Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, kteří, jak všichni vědí, jsou manželé i ve skutečnosti, a sehraný pár tady nemusí moc předstírat. Ve Studiu Dva už spolu hrají v hororu Misery, tam však o rodinné idylce nemůže být řeč. Zato zde…
Autorka má talent na skvělé hlášky a odkoukané vypointované situace, které diváci odměňují potleskem. Kdekdo se v takových scénách poznal, nebo je mu to manželské pošťuchování povědomé. Vývoj štědrovečerního svátku se však v honosné vilce zvrtne nečekanými směry, hlavně díky zásahům postavy Miroslava Vladyky. Díky tomu se manželům zjeví velká vánoční pravda: že ty jejich bouřlivé hádky a obří spory jsou naprosto o ničem a jen dělají z komára velblouda. Že se mají vlastně víc než dobře a mají se rádi, jen na to během života nějak zapomněli.
Vánoce s Popelkou jsou sice trochu jiné, než jsme čekali, ale je to příjemné překvapení, báječně jsme se všichni bavili (některé hlášky musíme brzy použít). Dobře jsme se naladili na předvánoční čas, a představení budeme všude doporučovat. A kdo ví, třeba se samo pro někoho stane vánočním dárkem. Jestli ještě seženeme vstupenky…
Délka představení: cca 1 hod. 40 min včetně přestávky
Hrají:
Meda: Zlata Adamovská
Viktor: Petr Štěpánek
Karel: Miroslav Vladyka
Autorka: Michaela Doleželová
Režie: Petr Svojtka
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Agnieszka Pátá – Oldak
Hudba: Vladimír Nejedlý