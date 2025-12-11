Sociopatka od Patric Gagne budí emoce: Podívejte se na ukázku z knihy, která otřásla debatou o tom, co je „normální“
Skvělé nakladatelství Jan Melvil Publishing v listopadu vydalo memoáry od americké psycholožky Patric Gagne s názvem Sociopatka. V článku máte možnost nahlédnout do ukázky, která nabízí výjimečně otevřený a provokativní pohled do života člověka s poruchou osobnosti.
Patric Gagne už odmala věděla, že je něco jinak. Kradla, lhala, manipulovala jen proto, aby něco cítila. Dnes by to do této uznávané americké psycholožky a bývalé terapeutky, matky dvou dětí a obhájkyně lidí s antisociální poruchou osobnosti, možná nikdo neřekl. Patric Gagne má doktorát z klinické psychologie na The Chicago School of Professional Psychology a v disertační práci se věnovala vztahu mezi sociopatií a úzkostí.
V knize Sociopatka ukazuje, že sociopatie má mnoho odstínů a nelze všechny vnímat jen negativně. I ti, které společnost vnímá jako „nebezpečné“, potřebují kontakt, lásku a porozumění.
„Vášnivý a upřímný memoár, který od čtenáře vyžaduje empatii.“
— The Boston Globe
Memoáry Sociopatka se staly bestsellerem New York Times. Titul ale také vyvolal celosvětovou diskusi o tom, co znamená být „normální“, a kde leží hranice mezi emocemi a morálkou.
Co si v knize přečtete?
- Jaká je spojitost mezi sociopatií a úzkostí. A čím jsou sociopaté výrazně odlišní oproti „klasickým“ psychopatům.
- Neschopnost cítit emoce není totéž jako neschopnost jim rozumět.
- Empatie je pro sociopaty dovednost, která se dá částečně naučit.
- Metody a postupy, jež mohou zlepšit kvalitu života u lidí se sociopatickou poruchou.
- Jak popkultura deformuje vnímání sociopatie.
Přečtěte si ukázku z knihy Sociopatka.
Nakladatel: Jan Melvil Publishing, 2025, původní název: Sociopath: A Memoir, překladatel: Eva Nevrlá, edice: Žádná velká věda, počet stránek: 368, 449 Kč