Myslíte si, že Prahu znáte? Prahou s Klárou vás Klára Hášová rychle vyvede z omylu
Praha je město, které se nikdy neokouká. Davy turistů, které míří do našeho hlavního města zas a znovu, o tom vědí své. I když si myslíme, že ji známe do poslední dlažební kostky, pokaždé si dokáže připravit nové překvapení. Právě na to sází kniha Prahou s Klárou, která zve na toulky známými místy z úplně jiné perspektivy – plné drobných příběhů, překvapivých souvislostí a detailů, kterých si běžně ani nevšimneme.
KnihaPrahou s Klárou navazuje na předchozí tituly fotografky, spisovatelky a influencerky Kláry Hášové Pražský (k)rok Kláry Hášové (2023) a Procházky Prahou Kláry Hášové (2024), které také vydalo nakladatelství Grada. Všechny tři knihy spojuje cit pro detail, osobní vztah k městu a snaha ukázat Prahu tak, jak ji běžně nevidíme. Různé příspěvky se na sociálních sítích objeví a zase zmizí v nánosu dalších příspěvků. V případě knihy je to však jiné. Můžeme si jí listovat a hodiny sledovat už jen třeba samotnou obálku. Stejně jako sesterské tituly, i obálka titulu Prahou s Klárou je krásná. Možná ještě hezčí. Upoutá krásnou nostalgickou fotografií, tak trochu vystřiženou jako z Hitchcockových Ptáků.
Fotografie, které vyprávějí příběhy
Její fotografie velmi často vypadají, jako by mluvily. Klára Hášová umí kouzelně zachytit Matičku Prahu tak, že máte pocit, jako byste se ocitli uprostřed příběhu.
Kniha je určená všem – těm, kdo do Prahy přijíždějí za krásami města, i rodilým Pražanům, kteří mají pocit, že už je nemůže nic překvapit. Opak je pravdou.
Titul je rozdělený do 50 kapitol, z nichž každá představuje jedno zastavení nebo celek. Můžete si tak listovat knihou postupně, ale také si vybrat třeba: kapitolu o Františkánské zahradě kousek od Václavského náměstí, zastavit se u Rotta pro šroubek, kde už dnes ale sídlí něco úplně jiného, ovšem místo je to nádherné. Dozvíte se také, že Václavské náměstí bylo v roce 1887 první pražskou sjezdovkou, ale i o neviňátku z Karlova mostu, nebo třeba o betlémech a vánoční tradici, což je velmi aktuální téma. Autorka zařadila i kapitolu Vtipné pouliční názvy, ze které se třeba dozvíte, že „…v ulici Spálené oheň zničil v roce 1506 dvacet domů. V Celetné se zas prodávaly housky caletky.“
Třetí kniha, která potvrzuje cit pro detail i atmosféru
Klára Hášová je známá tím, že nenabízí jen nádherné fotografie, ale umí také o těch místech báječně vyprávět. Text u fotografií je podobný jako na sociálních sítích a obsahuje množství emotikonů, které někdo může považovat za přednost, ale jinému mohou vadit. To je ale drobnost, kterou jako čtenáři Kláře Hášové rádi odpouštíme. Její texty i fotografie jsou vždy balzámem a příjemným pohlazením, které v uspěchané době potřebujeme jako sůl.
Možná, až se příště do Prahy vydáte, budete se na ni dívat jinýma očima a všímat si detailů, které vám dříve zůstávaly skryty. A budete vzpomínat na možná tak trochu pozapomenuté příběhy, které autorka vyprávěla. Prahou s Klárou není klasickým turistickým průvodcem. Je to spíš pozvánka ke zpomalení, k všímavému chození městem. Hodí se pro víkendové toulky, ale klidně i jako čtení na doma – když se vám po Praze stýská.
Autorka Klára Hášová je s Prahou spojená od narození. Dětství prožila na Starém Městě, první kroky udělala ve Vojanových sadech a láska k městu ji provází celý život. Fotografuje, píše, zajímá se o umění, architekturu i historii. Právě propojení těchto světů je v její tvorbě znát.
Původně začala sdílet své fotografie a příběhy na Instagramu – bez velkých plánů, jen z radosti a nadšení. Odezva lidí, jejich zprávy a zájem ji postupně dovedly až ke knižní podobě její tvorby.
