U kuchtíka

Proč se na svatého Martina peče husa a jak vypadala tradiční hostina

5. 11. 2025 /

Svátek svatého Martina připadá každý rok na 11. listopadu. V českých zemích znamenal uzavření hospodářského roku, vyúčtování se služebnictvem a přechod do zimního období. Tento okamžik se tradičně spojoval s větší rodinnou hostinou. Podíváme se, proč se peče husa, co je kaldoun, jak vypadaly martinské rohlíčky a co dalšího se jedlo.

svatomartinske rohlicky sladke pecivo
Svatomartinské rohlíčky. Foto: Nadšení v kuchyni

Proč zrovna husa

Pečená husa je s tímto svátkem spojena ze dvou hlavních důvodů:

  1. Zemědělský cyklus
    Husy se v létě vykrmovaly na pastvě a na podzim byly v nejlepší kondici. Listopad tak byl přirozeným termínem porážek. Dlouhé pomalé pečení bylo běžnou metodou přípravy tučnějšího masa a umožnilo následné využití sádla a výpeku.
  2. Legenda o sv. Martinovi
    Podle tradice husy svým kejháním prozradily Martina, když se chtěl ukrýt před jmenováním biskupem. Tento motiv má symbolický význam — skutečný základ je však praktický a hospodářský.

Husa se obvykle podávala s kyselým zelím a knedlíky, případně s lokšemi. Lokše jsou tradiční bramborové placky, které pocházejí ze Slovenska a Moravy, rozšířily se i do české kuchyně. Pečou se na suché plotně nebo na rozpálené pánvi bez tuku, až pak se potírají sádlem nebo máslem. Husa se zapíjela mladým letošním vínem .

Co dalšího se tradičně jedlo

Ačkoliv nejvíce si se svatomartinským hodováním spojujeme pečenou husu, menu bylo bohatší:

  • Chystala se i tradiční polévka z husích (drůbežích) drobů (srdce, žaludek, krk, křídla a játra), kořenové zeleniny a koření. Říkalo se jí kaldoun. Často se lehce zahušťovala, podávala se s nudlemi nebo játrovými knedlíčky. Vznikala jako první chod ze zbytků po porcování drůbeže.
  • Játrová směs nebo nádivka – další způsob využití všech částí ptáka.
  • Martinské rohlíčky (podkovy) – sladké kynuté či nekynuté pečivo plněné mákem, ořechy, nebo tvarohem. Tvar sladkého pečiva symbolizuje podkovu svatého Martina.
  • Pekly se malé i velké koláče.

Svatomartinská tradice dnes

Moderní rodiny často volí menší porci masa (kachnu, husí nebo kachní stehna, případně kuře), ale princip zůstává stejný:

  • podzimní sezónní suroviny
  • pomalejší způsob přípravy
  • důraz na využití celého zvířete
  • sladká tečka v podobě rohlíčků nebo koláčů

Od 11. listopadu 11 hodin se také může prodávat mladé svatomartinské víno. Svátek sv. Martina tak propojuje historii, sezónnost a společné stolování.

 

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit

Příprava svařeného vína

Svařák na trhu neregulují pravidla, vychutnejte si svařené víno i doma

7. 12. 2017

Vejce de luxe: pestrá kuchařka se kterou vejce rozhodně nejsou nuda

6. 11. 2017

Sklizeň rebarbory vrcholí. Nepropásněte ji a inspirujte se skvělými recepty

3. 6. 2022

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *