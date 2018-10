Sice je dnes možnost objednat si donášku jídla nebo někam na oběd zajít. Ale domácí strava je domácí strava. Stálé vymýšlení receptů někdy bývá úmorné, a tak se každá inspirace hodí. Obědy do krabičky nabízejí pestré možnosti, jak si připravit chutné a zajímavé jídlo.

Kuchařku Obědy do krabičky vydala Mladá fronta (2018) a napsala ji Katerina Dimitriadisová. Už v úvodní kapitole zdůrazňuje důležitost kvalitního stravování a jeho vliv na zdraví. Nabízí nejen pestré recepty, ale také přípravu na nákup, včetně chytrého nákupního seznamu, kterým se můžete nechat inspirovat. Dostanete také rady, co do čeho zabalit a jak využívat celé potraviny – beze zbytků.

Kuchařka je rozdělena do 7 velkých kapitol:

müsli a ovesné kaše,

sendviče a wrapy,

saláty,

polévky a jídla z jednoho hrnce,

těstoviny,

slané pečivo,

sladkosti.

Oběd do krabičky je koukavá kuchařka, kterou můžete vzít do ruky a s tím, co máte ve spíži, jít vařit. Mít doma truhlík s bylinkami je předností. Čerstvých bylinek není nikdy dost. A že jídlo voní už přes stránky. Ať už to jsou recepty, které nabízíme níže jako ukázku nebo třeba Rozmarýnové a olivové masové kuličky s fenyklovým tzatziki. Velmi dobrý byl Rajčatový pilaf se sýrem feta a koriandrem i Cuketovo-petrželový kuskus.

U receptů nechybí drobné tipy, i časová náročnost, což je vždycky předností. Kromě toho se dozvíte, jestli je třeba počítat s ohříváním nebo jestli se dá jídlo jíst studené. Právě to, že jídlo chutná dobře i studené řadu strávníků potěší, protože ne každý má možnost ohřát si jídlo v práci.

Na konci knihy je praktický týdenní plánovač, nápady na rychlé obědy a večeře nebo drobnosti pro kolegy do práce. Vše odkazuje na předchozí recepty. Na úplný závěr nechybí ani rejstřík podle druhů jídel.

Šikovných kuchařek nikdy není dost a ani Obědy do krabičky se neztratí. Jídlo by měla být i zábava a s touto kuchařkou se vaří skvěle.

Inspirujte se ukázkou z knihy (str. 53):

Quesadilly

Quesadilly jsou na oběd přímo ideální. Tyto lahodné wrapy jsou hotové v podstatě hned a jen s minimálním úsilím, chutnají stejně dobře studené i teplé a můžete je naplnit nejrůznějšími přísadami.

Zeleninová quesadilla s mozzarellou

Pro jednu osobu

1/2 papriky, 1 jarní cibulka, 1/2 rajčete, olej, 1 tortilla, 3 lžíce strouhané mozarelly, sůl a pepř

1. Z papriky odstraňte semínka a dužinu rozkrájejte na kostičky. Odstraňte kořínky a vnější listy jarní cibulky a cibulku nakrájejte na kolečka. Z rajčete odstraňte semena a dužinu nakrájejte na kostičky.

2. Na nepřilnavou pánev rozetřete papírovým ubrouskem několik kapek oleje. Pánev rozehřejte, položte na ni tortillu a a jednu polovinu dejte zeleninu a mozzarellu. Osolte a opepřete. Přeložte placku, aby měla tvar půlměsíce. Pak quesadillu z obou stran osmažte na nízkém plameni do zlatohněda. Vyjměte z pánve a překrojte na půl.

Špenátová quesadilla s kozím sýrem a piniovými oříšky

Pro jednu osobu

Olej, 1 tortilla, hrst baby špenátu, 3 lžíce strouhaného kozího sýru, 1 lžíce opražených piniových oříšků, sůl a pepř

Na nepřilnavou pánev papírovým ubrouskem rozetřete několik kapek oleje. Pánev rozehřejte, položte na ni tortillu a na jednu polovinu dejte špenát s kozím sýrem. Posypte piniovými oříšky, osolte a opepřete. Přeložte placku, aby měla tvar půlměsíce. Pak quesadillu z obou stran osmažte na nízkém plameni do zlatohněda. Vyjměte z pánve a překrojte napůl.