Členové souboru Just! Impro jsou sami o sobě talentovanými komiky, díky čemuž si oprávněně zasloužili pravidelně vyčleněný čas a místo na pódiu Malostranské besedy, kde pod vedením Nikoly Orozoviče předvádějí improvizační talkshow 321 Jedem! Jejich umělecký potenciál se však zároveň násobí, když se jako host tohoto pořadu dostaví významný představitel uměleckého světa. Právě to se stalo v pondělí 12. května, kdy se k improvizátorům přidal populární český herec Saša Rašilov.

Saša Rašilov. Foto: Petr Kulich

Na úplném začátku musel Nikola Orozovič „improvizovat“ ještě více než obvykle, jelikož kvůli dopravním problémům dorazil hudebník souboru Václav Tobrman se zpožděním, ale to celkový výstup pouze zpestřilo. Orozovičovi kolegové Jana Pokorná a Martin Vasquez nejdříve bez hosta sehráli několik skečů založených na rozhovorech v otázkách. Divákům tak zprostředkovali pitoreskní situace z pitevny, ponorky a z prostředí Macochy.

Vzápětí na scénu přišel Saša Rašilov a svou osobností a ostrovtipem začal inspirovat soubor bavičů. Už krátká rozprava o jeho oblíbených hračkách vedla ke komickému vyprávění o lascivně pojmenovaných indiánech, přeskakujícímu mezi žánry pohádka, horor a telenovela.

Saša Rašilov pochází ze „zasloužilé“ umělecké rodiny. Jeho dědeček byl také slavným hercem a otec pracoval ve filmovém průmyslu jako kameraman. V rozhovoru s Nikolou Orozovičem se vracel ke mnoha vtipným příhodám ze svého studia na DAMU a v následné herecké praxi, kde překvapivě šlo často „do tuhého“. Stalo se například, že Rašilov požádal režiséra, aby mu předvedl požadovaný výkon. Šlo o šestimetrový pád propadlem, takže režisér nakonec své přání změnil, jindy se Rašilovovi při akrobatických skocích zasekla noha v sádrokartónu. To vše bledne ve srovnání s popisovanými „karamboly“ a „těžkostmi“, kdy například v rámci přípravy na roli musel herec pádlovat na Vltavě, aby se posléze propadl do jejích vod, jakmile upustil veslo. Zároveň absolvoval ještě náročnější fyzické výkony včetně výpravy do nepálských hor. Rašilov to vše ironicky shrnul prohlášením, že na sebe řekl víc, než sám chtěl.

Foto: Petr Kulich

Improvizátoři využili hercových zkušeností na mnoho způsobů. Přenechali mu režisérskou roli a pod jeho vedením dali dohromady scénu rvačky. Svého hosta zapojili do scény „Výstup na vysokou horu“ a sami sebe vzájemně dabovali ve vystoupení o propadlišti smrti.

Dabing je ostatně významnou součásti Rašilovova života. Roku 2003 za něj dokonce obdržel Cenu Františka Filipovského. Sám se tedy vrátil k promítané ukázce jednoho ze svých filmů, kde promlouval skrze ústa druhé postavy, zatímco jeho samotného daboval člen souboru Martin Vasquez. Scéna se na základě dovolenkového dobrodružství točila kolem tématu skládání stanu. Pokud by Saša Rašilov nemohl být hercem, přijal by vděčně úlohu instalatéra. Proto mu právě tuto profesi komici přisoudili v předabovaném interview.

Na otázku, co by poslal všem lidem v SMS, odpověděl vzhledem k dnešní chaotické době výrokem „Lidi, neblbněte, mějte se rádi a neřežte do sebe“. Další vydání pořadu 321Jedem! se uskuteční 9. června, kdy do křesla pro hosta usedne herečka a zpěvačka Barbora Mottlová.