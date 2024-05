Také si jich každoročně všímáte? Kupujete je? Žluté kytičky, které jsou nabízeny ke koupi jako podpora boje proti rakovině. Letos je hlavním tématem projektu prevence rakoviny prsu. Máme pro vás potřebné informace.

Symbol Českého dne boje proti rakovině, stužka prevence rakoviny prsu, 2024. Foto: Liga proti rakovině

Žluté kytičky symbolizují Český den boje proti rakovině, který se tradičně koná 15. května. U kytičky je stužka, která má každým rokem jinou barvu. Letošní tmavě růžová stužka symbolizuje boj proti rakovině prsu. Dobrovolníci nabízejí květinky k připnutí na šaty jako viditelnou připomínku toho, že rakovina může postihnout kohokoliv z nás. Rakovina prsu je totiž nejčastějším onkologickým onemocněním žen v naší republice a je ročně zjištěna u více než 7000 žen. Přichází často velmi rychle a nečekaně. Je důležité věnovat pozornost prevenci, a proto máme pro vás tipy, jak prevenci provádět.

Díky mamografickým screeningům se ve většině případů daří rakovinu prsu zachytit v raném a dobře léčitelném stádiu. Za posledních 20 let došlo v souvislosti s tímto onemocněním ke snížení úmrtnosti o 31 %.

Kdo a jak často má nárok na hrazené screeningové vyšetření prsou

Každá žena od 45 let má 1x za 2 roky nárok na mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění. Screening pravidelně navštěvuje 60 % žen ve věku 45 až 69 let. Vyšetření poskytuje síť specializovaných pracovišť s akreditací a lze je nalézt na internetu pod heslem mamocentrum

nebo mamární skríning (screening). Ošetřující lékař doporučí nejbližší příslušné pracoviště.

Jak na samovyšetření prsu?

Účinnou prevencí proti rakovině prsu je také samovyšetření prsou. Není se čeho bát! Pokud si nahmatáte bulku, tak v 80 % nejde o zhoubný nádor.

Samovyšetření prsu provádějte pravidelně 5. – 10. den od začátku menstruace. Pokud nemenstruujete, tak jednou měsíčně, opět v pravidelném intervalu.

Technika samovyšetření

Třemi prsty (na plocho na kůži, ne konečky prstů) a pomalými krouživými pohyby s mírným tlakem postupně prohmatávejte celou oblast hrudníku, včetně podpaží. Sílu tlaku střídejte, dostanete se tak i do hlubších vrstev. Žádný tlak by ale neměl jít do bolesti.

Začněte před zrcadlem

Ve stoje před zrcadlem si prohlédněte celou přední stranu hrudníku, a to od klíční kosti až pod prs, od hrudní kosti až pod paži.

Všímejte si změny barvy kůže, změny barvy a tvaru bradavky, nové nerovnosti kdekoliv v oblasti prsou nebo podpaží, zarudnutí a změny pórů kůže, výtoku z bradavky.

Začněte v poloze vleže na zádech a lehce se přetočte na levý bok, tím se levou rukou dostanete lépe do pravé podpažní jamky a k vnějšímu kraji prsu. Když máte zkontrolovanou tuto oblast, lehni si na záda a prohmatejte vnitřní část prsu.

Stejně postupujte i u druhého prsu.

Liga proti rakovině vydala také brožuru, která se zabývá prevencí rakoviny prsu. Stáhnout si ji můžete na jejich stránkách.

Jaké další screeningové programy se vyplatí využít

Kolorektální screening

tlustého střeva a konečníku NEBOLÍ a může skutečně zachránit ŽIVOT!

Pro všechny nad 50 let možnost vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení 1× ročně nebo absolvování kolonoskopie jednou za 10 let

Screening karcinomu děložního hrdla

s cílem odhalit včas přednádorové stavy.

Pro všechny ženy 15+ při pravidelné každoroční prohlídce u gynekologa

Nově u žen ve věku 35, 45 a 55 let test na virus HPV

Screening karcinomu prostaty

je nový program, který umožní časný záchyt nádoru prostaty a výrazně zvýší šanci na úplné uzdravení pacientů.

Pro muže od 50 do 69 let 1× ročně vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve

Screening časného záchytu rakoviny plic

určený pro ohroženou skupinu obyvatel aktivních nebo bývalých kuřáků.

Pro všechny ve věku 55–74 let, kteří během svého života prokouřili 20 a více „balíčkoroků“ (= 20 let 1 krabička cigaret denně, nebo 10 let 2 krabičky cigaret denně apod.)

Zdroj:

SZÚ

Liga proti rakovině, www.cdpr.cz