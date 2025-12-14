Životní styl

Tajné tipy redakce Stylu života na vánoční dárky: Pořídíte je i na poslední chvíli

14. 12. 2025 /

Vybrat vánoční dárky nemusí být složité, ani když je sháníme na poslední chvíli a času už zbývá minimum. Někdy stačí dobrý nápad a sázka na kvalitu místo zbytečného stresu. Připravili jsme pro vás redakční tipy na dárky, které potěší, dávají smysl a dají se pořídit i bez dlouhého obíhání obchodů.

Na poslech

Audioteka poukazy vejir Audioteka Klub bez pozadi
Pro ty, kteří nemají čas číst knížky, ale literaturu milují, jsou skvělá volba audioknihy. Audioteka klub nabízí členství na 3, 6 a 12 měsíců. Kolik si toho za členství stihnete z klubových více než 6200 příběhů vyslechnout, záleží jen na vás. V rámci klubové slevy získáváte i výhodnější cenu pro ostatní tituly, které jsou na Audiotéce. Z klubových titulů se můžete těšit na detektivky (třeba od Dennise Lehanneho, J. R. Ellise, Tima Weavera, Michele Campbell…), ale i zajímavé rozhovory Martina Moravce (Adam Dolník: Svět elitního vyjednavače, Marek Dvořák: Mezi nebem a pacientem). Z naučných knih je skvělým tipem Pravda o spánku či Toxická produktivita.

Na čtení

knizni tipy jan melvil

Pro ty, kteří čtou a rádi se při tom vzdělávají, mohou nadchnout tituly nakladatelství Jan Melvil Publishing. Jejich knihy (e-knihy i audioknihy) jsou perly za perlou. Z novinek vybíráme Skryté signály těla od Jennifer Mann a Kardena Rabina, označovaný Besselem van der Kolkem, autorem bestselleru Tělo sčítá rány jako „Nádherně srozumitelný průvodce sebeuzdravením“.
Pro ty, kteří touží po tom, aby lépe zvládli život v současné náročné době, je vhodný titul Petera Ludwiga, autora světového bestselleru Konec prokrastinace. Jeho novinka má název Od chaosu ke smyslu a podtitul Jak uspět ve světě změn a umělé inteligence.
Pokud chcete někoho podpořit v jeho učení se angličtině, vyšel nejnovější titul nadšeného učitele angličtiny Bronislava Sobotky Very hard ořechy – 365 tipů, jak do angličtiny přeložit nepřeložitelné.

Životní styl

bilancni denik papelote

Milým dárkem může být i bilanční deník Posviť si na nový začátek od české papírenské značky papelote a zároveň podpořit prospěšnou věc, ze které jde 10 % z výtěžku na podporu organizace Nevypusť duši, který šíří osvětu o duševním zdraví.

Pro zdraví

Aplikace Swimmie foto zuzana hurna 2
Foto: Zuzana Hurná

Milovníky pohybu může nadchnout aplikace Swimmie a kniha Proti proudu, obojí od Lucie Kubešové Leišové, která v 18 letech přeplavala Gibraltarskou úžinu, v roce 2023 Ženevské jezero ze Švýcarska do Francie, v roce 2024 Bodamské jezero z Německa do Švýcarska a letos se stala první Češkou, která obeplavala slavný Alcatraz. Působí jako žádaná trenérka plavání a nabízí individuální lekce, online konzultace, ale i přednášky a workshopy.

Pořídit můžete bezplatnou verzi Swimmie s omezenými funkcemi a placenou PRO verzi, která sestaví tréninkový plán na míru, poskytne videokurz na techniku kraulu a nabízí i možnost poslat video k ohodnocení profesionálním trenérem. Součástí je také tréninkový deník pro sledování pokroků nebo sdílení úspěchů na sociálních sítích. Aplikace je vhodná pro začátečníky i pokročilé a je dostupná pro iOS i Android.

