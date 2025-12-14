Tajné tipy redakce Stylu života na vánoční dárky: Pořídíte je i na poslední chvíli
Vybrat vánoční dárky nemusí být složité, ani když je sháníme na poslední chvíli a času už zbývá minimum. Někdy stačí dobrý nápad a sázka na kvalitu místo zbytečného stresu. Připravili jsme pro vás redakční tipy na dárky, které potěší, dávají smysl a dají se pořídit i bez dlouhého obíhání obchodů.
Na poslech
Na čtení
Pro ty, kteří čtou a rádi se při tom vzdělávají, mohou nadchnout tituly nakladatelství Jan Melvil Publishing. Jejich knihy (e-knihy i audioknihy) jsou perly za perlou. Z novinek vybíráme Skryté signály těla od Jennifer Mann a Kardena Rabina, označovaný Besselem van der Kolkem, autorem bestselleru Tělo sčítá rány jako „Nádherně srozumitelný průvodce sebeuzdravením“.
Pro ty, kteří touží po tom, aby lépe zvládli život v současné náročné době, je vhodný titul Petera Ludwiga, autora světového bestselleru Konec prokrastinace. Jeho novinka má název Od chaosu ke smyslu a podtitul Jak uspět ve světě změn a umělé inteligence.
Pokud chcete někoho podpořit v jeho učení se angličtině, vyšel nejnovější titul nadšeného učitele angličtiny Bronislava Sobotky Very hard ořechy – 365 tipů, jak do angličtiny přeložit nepřeložitelné.
Životní styl
Milým dárkem může být i bilanční deník Posviť si na nový začátek od české papírenské značky papelote a zároveň podpořit prospěšnou věc, ze které jde 10 % z výtěžku na podporu organizace Nevypusť duši, který šíří osvětu o duševním zdraví.
Pro zdraví
Milovníky pohybu může nadchnout aplikace Swimmie a kniha Proti proudu, obojí od Lucie Kubešové Leišové, která v 18 letech přeplavala Gibraltarskou úžinu, v roce 2023 Ženevské jezero ze Švýcarska do Francie, v roce 2024 Bodamské jezero z Německa do Švýcarska a letos se stala první Češkou, která obeplavala slavný Alcatraz. Působí jako žádaná trenérka plavání a nabízí individuální lekce, online konzultace, ale i přednášky a workshopy.
Pořídit můžete bezplatnou verzi Swimmie s omezenými funkcemi a placenou PRO verzi, která sestaví tréninkový plán na míru, poskytne videokurz na techniku kraulu a nabízí i možnost poslat video k ohodnocení profesionálním trenérem. Součástí je také tréninkový deník pro sledování pokroků nebo sdílení úspěchů na sociálních sítích. Aplikace je vhodná pro začátečníky i pokročilé a je dostupná pro iOS i Android.