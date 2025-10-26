Malostranskou besedu rozesmál znalec zločinců, deviantů a politiků
Mohou obecenstvo improvizačního pořadu pobavit informace ze světa organizovaného zločinu a dnešních válek? Koncem října letošního roku o tom přesvědčil návštěvníky Malostranské besedy nejnovější host večera 321Jedem! PhDr., Petr Pojman Ph.D., analytik, odborník na mafiánské organizace a jejich politické partnery.
Jak je vidno, Nikola Orozovič a další členové souboru JustImpro! tentokrát přivítali vskutku jedinečnou osobnost. Jakmile se k hlavnímu moderátorovi večera připojili jeho kolegové Jana Pokorná a Jirka Axman, sehrál tento kolektiv několik krátkých představení na témata od diváků, odehrávajících se v kempingovém táboře, na urologickém kongresu a operačním sále. Již v tuto chvíli dokázali své diváky báječně uvolnit a vzápětí se objevil všemi očekávaný Petr Pojman. Komediální trio jej postupně rozpovídalo a jako u každého hosta těchto večerů ho motivovalo k zajímavému vyprávění o životních zkušenostech. Jeho zážitky následně použilo jako základ pro další nápaditá vystoupení. Už dětská vzpomínka na elektrické vláčky byla podnětem pro příběh „Inspektor ve vlaku“, vyprávěný komiky v žánrech detektivka, červená knihovna a sci-fi.
Kdo je tedy vlastně Petr Pojman? Ti, kteří o něm dosud neslyšeli, v něm mohli poznat jednoho z mála českých odborníků na kriminologii, vědní obor, zkoumající všechny aspekty zločinnosti – pachatele, postup vyšetřování i oběti. Pojman sám nejprve studoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, nicméně na cestách východoevropskými zeměmi jej zaujalo komplexní studium zločinu. Vysvětlil, že organizace mafie v pravém slova smyslu je bezprostředně spjata s politickou sférou, jak je to markantně vidět v Rusku, na Ukrajině i v dalších částech světa. Dle jeho slov bylo už v roce 2009 jasné, že ruský stát, prostoupený mafiánskými strukturami, je ovládán de facto fašistickým režimem prezidenta Putina, který se již tehdy připravoval na budoucí válku. Host barvitě líčil i jednotlivé epizody z vyšetřování v Petrohradě, jako například razii v domě přeplněném hotovostí v rublech, nebo umístění policejní služebny v bytovém domě pod varnou drog. Jelikož se ve svém studiu kriminolog zaměřil na společensky „deviantní“ skupiny, neváhal označit svou hlavní poddisciplínu jako deviantologii.
Volnou asociací na základě Pojmanových životních zkušeností dospěli improvizátoři k dalším nápadům na zábavné příběhy. Vzájemně se dabovali ve skeči „Kapsář přepisuje diplomku“ a sám host se zapojil do dialogu s omezeným počtem slov ve scénce „Návštěva u kriminologa“. Hudebník improvizačního souboru Václav Tobrman jako vždy složil a interpretoval píseň inspirovanou slovy určenými trochu zlomyslným publikem.
Zpovídaný Petr Pojman svou činnost nikterak neomezuje na uzavřený svět zatuchlé kanceláře nebo na soukromé cesty do zahraničí. Na počátku století spoluzakládal Českou kriminologickou společnost, která každoročně pořádá konference a radí vládním i nevládním organizacím. Své poznatky jak cestovat na Ukrajině během současného válečného konfliktu zužitkoval při osobní účasti v pozoruhodném dokumentárním snímku Velký vlastenecký výlet. Čeští pochybovači o ruské agresi jsou zde přímo konfrontování s realitou válkou zasaženého území. Komici reflektovali tyto zkušenosti parodickým „rozhlasovým“ vystoupením Odborník na zájezdy. Závěr večera pak rozesmál publikum skrze dabing televizního rozhovoru s Pojmanem. Kriminolog tak na chvíli převzal roli herce, který vyhrál Oscara a nyní může získat i Českého lva.
Na otázku, jakou SMS by poslal všem lidem na světě, Pojman odpověděl, že by šlo o zprávu o konci války na Ukrajině.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt