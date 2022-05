Pokud se chcete opravdu pobavit a o ničem nepřemýšlet, je bláznivá Hra, která se zvrtla ideální volbou. Stojí za to počkat si na ni i přes všechna koronavirová přesouvání.

Foto: Divadlo Bez zábradlí

Ochotnický spolek Živel se díky grantu rozhodl uvést autorskou hru Vražda v sídle Haversham. Detektivka klasického stylu se však vlivem řady katastrof mění v totální frašku. To, že komorník nezvládá cizí pojmy a nenašel se účinkující pes, je jen špička ledovce. Kulisy odpadávají, mrtvola se snaží „nenápadně“ odplazit ze scény, za spadlým závěsem na diváky mává rekvizitář.

Autoři této komedie vycházeli z obliby „divadla na divadle“ a nezničitelného Murphyho zákona, kdy co se může pokazit, to se pokazí. Ačkoli jde o britskou hru, český divák jakoby tam zaslechl ozvěnu Járy Cimrmana a jeho pravidel pro začínající herce. Náhoda?

Pět hlavních herců v různém stupni křečovitého ochotnického hraní si tu musí poradit s nejrůznějšími nástrahami, jako je rozbitý výtah, knockautovaná herečka nebo vylitá brandy. Zkuste si přinést inspektorovi notes, když není tam, kde být měl – ale něco mu podat musíte; nebo konverzovat s postavou, která zůstala za zaseknutými dveřmi.

Hra vypadá jako totální chaos, ale málokdo si dovede představit, jak precizně jsou všechny gagy načasované, vypointované. Možná jen ti, co už viděli podobné představení Bez roucha, kde soubor frašku teprve zkouší a načasování scén kapku vázne. Tam jste ale aspoň v závěru zaznamenali pointu. Tady mi přišlo, jako by se druhé dějství natolik propadlo do absolutního zmatku, až už se divák cítil přehlcený smrští fórů a už mu bylo vlastně jedno, jak ten blázinec dopadne.

Foto: Divadlo Bez zábradlí

„Hra, která se zvrtla“ působí jako výcuc nejlepších gagů z klasických frašek 20. století, (možná to dělají i ty kostýmy pro hru zasazenou do 20. let) napsaná je ale až v století 21. V roce 2015 získala britské ocenění za nejlepší novou komedii a slaví úspěchy po celém světě – hraje se v 30 zemích napříč zeměkoulí. Jen v Česku ji krom pražského Bez zábradlí hrají i v Liberci, Chebu a Kladně. Ale nepochybuji o tom, že všude diváci brečí smíchy…

AUTOR: Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

REŽIE: Karel Heřmánek

PŘEKLAD: Alexander Jerie

SCÉNA: Daniel Dvořák

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 130 minut

Hrají: Petr Pospíchal, Dana Morávková, Anežka Rusevová, Josef Carda, Václav Rašilov, Karel Heřmánek ml., Nikol Kouklová, Stanislav Lehký, Jan Řezníček, Petr Macháček