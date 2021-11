Celer možná spousta lidí nemá rádo. Když ho ale vhodně upravíte, možná změníte názor. Proč si dát celer? Snižuje krevní tlak, pomáhá od zácpy a nabízí řadu dalších benefitů. Víme, které to jsou.

Celer očistěte a zbývající část rostliny můžete využít celou. Foto: Pixabay

Celer oproti mrkvi je považován za mnohem méně populárnější druh. A je to škoda. V našem článku získáte i nějaké tipy, jak si ho připravit, abyste mohli vychutnat všechny jeho cenné látky. V posledních letech trochu celer bulvový dostává na frak oproti celeru řapíkatému.

Nutriční využití celeru

V bulvovém celeru najdeme vitamíny thiamin (B1) thiamin (B2), niacin (B3), kyselinu pantotenovou (B5), vitamín B6, nechybí také vitamén C a vitamín K. Z minerálních látek jsou zastoupeny především fosfor, draslík, sodík, hořčík, železo, vápník, zinek, mangan. Celer je také zásobárnou vlákniny, nechybí ani sacharidy, antioxidanty. Má nízký obsah tuku a kalorií, skvěle se proto hodí pro ty, kteří chtějí hubnout.

Využití celeru pro zdraví

Jak už jsme naznačili, celer je plný antioxidantů (především vitamín C). Jen pozor na to, že vitamín C tepelnou úpravou ubývá. Antioxidanty zvládají volné radiály a chrání zdravé buňky před poškozením, jsou protizánětlivé. Vedle toho ale přispívají k prevenci srdečních chorob, rakoviny, ale i třeba Alzheimerovy choroby.

Vliv na srdce

Jako antioxidanty pomáhají účinné látky z celeru prevenci srdečních chorob. Zdraví srdce prospívá nejen vitamín C, ale i vitamín C a draslík. Draslík neutralizuje vyšší příjem soli, přispívá tím k regulaci krevního tlaku, ale také snižuje riziko mrtvice. Vitamin K brání hromadění vápníku ve cévách. Ty pak zůstávají pružné a průchodné.

Vliv na stav kostí

Již zmíněný vitamín K přispívá zdraví kostí. Podporuje totiž vstřebávání vápníku, tím brání úbytku kostní hmoty. Pro stav kostí je také důležitý příjem fosforu pro jejich posílení, může snižovat riziko osteoporózy.

Možností, jak zpracovat celer je řada. Skvělá a osvěžující je celerová pomazánka. Foto: Pixabay

Jak zpracovat celer

Celer si můžete vychutnat syrový, vařený, pečený, pražený nebo vařený.

Obvyklé jídlo, kam zamíří celer, je hovězí polévka. Než ho tam dáte, trochu ho opečte na másle, čímž změníte chuť. Z celerové bulvy se dá také připravit celerová pomazánka. Stačí nastrouhat sýr a doplnit ho třeba o tavený sýr, ochutit hořčicí, trochu dosolit. Jinou variantou, jak si vychutnat celer jsou třeba řízky. Můžete osmažit po obou stranách zhruba centimetrové poloviny plátky celeru. Jinou variantou je´, když tyto plátky chvíli povaříte v citronové vodě. Nakonec je můžete osolit a obalit v trojobalu, přičemž ke strouhance přidáte nastrouhaný parmazán. Mezi vyložené laskominy patří celer spolu s mrkví (pokrájené na větší kostky) opečené v troubě. Zelenina krásně zesládne a hodí se k nejrůznějším druhům masa, nebo jen třeba tak na lžičku jako skvělá svačinka. Chutných receptů určitě ale najdete víc.

Nemělo by se zapomínat na to, že listy celeru jsou cennou součástí této miříkovité zeleniny a rozhodně nepatří do odpadu. Hodí se do polévek, do pomazánek, salátů. Je chuťově poměrně výrazný, vyzkoušejte, jaké množství vám bude vyhovovat.

Zdroj:

Wikipedia.org

Healthline.com