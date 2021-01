V lednu často potřebujeme hubnout. Máme proto pro vás recepty, které jsou vlídné k vašemu zažívání. Připravte si jídla, která skvěle chutnají a jsou zdravá.

Pečený pstruh s čočkovým ragú

Ryby je ideální konzumovat dvakrát do týdne. Pokud v tomto ohledu pokulháváte, možná vám udělá radost právě tenhle recept na lahodného pstruha. Rybí tuk miluje naše oběhová soustava, protože dokáže snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Pstruh je snadný na přípravu a má tak trochu netradiční přílohu, a to čočkové ragú s cibulkou a kořenovou zeleninou.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 90 minut, náročnost: **

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

2 větší pstruzi

200 g čočky Beluga

300 g kořenové zeleniny

1 stonek řapíkatého celeru

1 menší cibule

500 ml zeleninového vývaru

40 g másla

olej

redukce z balzamikového octa

máta

sůl, černý pepř

Postup:

1. Čočku dáme vařit na mírném plamenu do zeleninového vývaru lehce osoleného. Mezitím si nakrájíme řapíkatý celer a kořenovou zeleninu na kostičky a do zlatova opékáme v hrnci. Poté přidáme cibuli najemno nakrájenou. S orestovanou zeleninou promícháme uvařenou čočkou.

2. Zalijeme 1 dl zbylého vývaru. Přidáme 20 g másla a dochutíme solí, pepřem a balzamikovým octem. Nakonec přidáme nasekanou mátu.

3. Pstruha zbavíme šupin, připravíme z něj čtyři filety bez kosti. Rozpálíme pánev nalijeme dvě lžíce oleje a pečeme na kůži cca 2 minuty. Přidáme zbytek másla, filety otočíme a vypneme sporák. Filety necháme ještě minutu odležet na pánvi. Zkontrolujeme, jestli je maso hotové a můžeme podávat.

Pečená dýně, sladké brambory, topinambur, mrkev a mix pražených semínek

Alespoň jeden den v týdnu by měl být zcela bezmasý. Pro takovouto příležitost máme lákavý pokrm z pečené dýně, sladkých brambor, mrkve, semínek, bylinek a také topinamburů, které možná znáte pod názvem „židovské brambory“. Jedná se de facto o druh slunečnice, jejíž hlíza je jedlá, a to jsou právě topinambury.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 90 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

300 g dýně Hokaido

200 g sladkých brambor

300 g topinambur

200 g mrkve

30 g přepuštěného másla

50 g arašídového másla

tymián

slunečnicová semínka, dýňová semínka

sůl, pepř

Postup:

1. Zeleninu nakrájíme na větší kousky různých tvarů, dáme ji do pekáče a přidáme arašídové máslo. Osolíme, opepříme a dobře promícháme. Přepuštěné máslo rovnoměrně rozdělíme a nakonec na zeleninu položíme snítky tymiánu.

2. Zeleninu trošku podlijeme vodou a přikryjeme alobalem a pečeme při 160 °C cca 40 minut. Poté zeleninu odklopíme a pečeme dalších 15 minut, aby se zelenina opekla do světle hněda.

3. Semínka opražíme na sucho na pánvi a následně jimi posypeme pečenou zeleninu.

Celerové karbanátky s krůtím masem a jogurtovým dipem

Tyhle celerové karbanátky jsou ideální pro různé oslavy, ale také společenské sedánky. Výborný celer je doplněný o česnek a zázvor a promíchaný s jemným krůtím masem. Jídlo skvěle završuje svěží jogurtový dip, který povýší karbanátky na další úroveň.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 50 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

700 g krůtích prsou

1 menší celeru

3 stroužky česneku

30 g zázvoru

4 vejce

200 ml selského jogurtu

olivový olej, limetka, sůl, pepř, kurkuma

Postup:

1. Krůtí prso nameleme v mlýnku, celer a zázvor nastrouháme najemno a smícháme s krůtím masem. Přidáme koření, sůl, černý pepř a 50 ml olivového oleje. Směs dobře promícháme.

2. Karbanátky pečeme na rozpálené pánvi s trochou oleje asi 4 minuty z každé strany.

3. Dip vyrobíme smícháním jogurtu, olivového oleje, soli a pepře. Můžeme dochutit limetkovou šťávou a kůrou.

Pohanková kaše s mandlovým mlékem a karamelizovanými jablky a hruškami

O tom, že pohanka je skvělá především pro cévy, už jsme psali. To, že skvěle chutná dokazuje tento pokrm v mandlové alternativě mléka se skořicí. Použijte med a dochuťte ji zkaramelizovanými jablky a hruškami, které dodají pokrmu šmrnc. Pohanka je přirozeně bezlepková a klasické mléko je nahrazené mandlovým nápojem, mohou si na této dobrotě pochutnat i celiaci a lidé trpící alergií na mléčnou bílkovinu nebo laktózovou intolerancí.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 40 minut (24 h na namočení pohanky), náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

300 g pohanky

400 ml mandlového mléka

40 g másla

med

skořice

3 jablka

3 hrušky

cukr krupice

Postup:

1. Pohanku namočíme do studené vody přes noc. Poté pohanku přecedíme a dáme vařit s mandlovým mlékem a mletou skořicí. Přibližně za 15 minut je pohanka hotová. Můžeme ji nechat vcelku nebo ji můžeme rozmixovat tyčovým mixerem úplně na kaši.

2. Do kaše přidáme 20 g másla a dochutíme ji medem. Můžeme dát i špetku soli.

3. Na pánvi nebo v kastrůlku se silným dnem zahříváme cukr. Jakmile začne vytvářet hrudky, protože se nerozpouští rovnoměrně, plamen stáhneme. Cukr dále mícháme, aby se hrudky rozpustily. Karamel ještě párkrát zamícháme, aby se spojil a všechen cukr roztál. Zalijeme trochou vody a necháme karamel odvařit. Do karamelu se zbytkem vody přidáme máslo a nakonec v karamelové omáčce prohřejeme jablka s hruškami.

Zdroj: Akademie kvality