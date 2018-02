Pokud trpíte celiakií, nejspíš znáte první díl kuchařky Radky Vrzalové. Nyní se dočkala pokračování s prostým názvem Radčina kuchařka bez lepku 2. Dvojka navazuje na předchozí titul s doplňujícími informacemi a řadu tipů na snídaně, obědy a večeře.



Pokud jste se právě dozvěděli diagnózu a budete potřebovat bezlepkovou dietu, budou vám knihy Radky Vrzalové hodně prospěšné. Radka Vrzalová má nejen vystudované znalosti, ať už o zemědělství nebo genetice, ale také byla s ohledem na celiakii v rodině nucena se obohatit o informace týkající se nemoci a především s tím souvisejícím stravováním.

Zdravotní dieta

Autorka upozorňuje, že bezlepková dieta je zdravotní dietou a mělo by se tak na ni nahlížet. Celiakie patří mezi autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které je citlivé na lepek, což je směs bílkovin (gluten).

Pečivo by nikdy nemělo být základem jídelníčku, ten by měl být co nejpestřejší, jak to jen zdravotní stav dovoluje. Radka Vrzalová se nevyhýbá ani moučným směsím, doporučuje je přitom doplňovat nutričně hodnotnými moukami a dalšími nejrůznějšími potravinami.

Vynechání mléka je někdy nutností, kterou si vyžádá zdravotní stav, podobně tomu může být i u vajec. Přesto se dá vařit zajímavě.

Mléko je možné nahradit rostlinnými variantami (mléko z kešu oříšků, kokosu nebo sójové mléko), také vejce mají náhražky. Tam je třeba se řídit tím, kde chceme náhražku využít. Ať už se jedná o hotové vaječné náhrady, vlákninu, speciální polysacharidy nebo také o ovoce a zeleninu.

I u bezlepkové diety platí, že by se pokud možno měl člověk stravovat ze základních surovin, které nejsou průmyslově upraveny.

Bezlepkové recepty, co nejsou nudné

Autorka ve své kuchařce strávníky provází celým dnem. Od snídaní a svačinek plných hummusu a dalších pomazánek, piškotů, tyčinek a sušenek nabízí různé druhy pečiva, polévky a zavářky, hlavní jídla, sladká jídla, zeleninová jídla a saláty, sladkosti, ale také slané dobroty.

Zajímavostí je, že také autorčina prababička se věnovala vaření a některé její recepty získaly moderní podobu právě v této kuchařce.

Poslední kapitolu tvoří pokrmy, které se hodí na Velikonoce, Vánoce a na Silvestra.

Každý recept je označen odpovídajícím piktogramem, takže je na první pohled jasné, jestli se jedná o recept bez lepku, bez laktozy nebo bez vajec. Pokud se necháváte unášet krásnými fotografiemi u receptů, tentokrát vás nejspíš tolik nadšení nečeká, i když pár skvělých obrázků se v kuchařce také najde.

Možná by ještě neškodilo doplnit, jak těžká je příprava receptu. Ale co je velmi důležité, jsou doplnění, tipy a zajímavé rady. Ty v receptech určitě najdete. I samotné recepty jsou velmi dobře popsány, u některých receptů je uvedena i trvanlivost. U surovin, které nejsou obvyklé, najdete doporučení na přesný výrobek a někdy také instrukce, kde výrobek seženete. V kuchařce najdete i klasiku, o které jste si nemysleli, že si ji můžete připravit: Jihočeská cmunda – bramborák, Svíčková na smetaně nebo třeba Míša dort.

Radčina kuchařka bez lepku 2 (Grada, 2017) pomůže nastartovat zajímavé a pestré stravování tak, abyste ani při zdravotním omezení nemuseli být ochuzeni o zajímavá jídla.

Radka Vrzalová také pořádá kurzy bezlepkového vaření. Více o autorce se dozvíte také na jejím facebookovém profilu.