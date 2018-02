Zamilovaná Aimee se měla vdávat, namísto svatby se ale koná pohřeb. James se na služební cestě utopil. Zdrcená žalem hrdinka začíná znovu žít a vy s ní prožíváte všechny peripetie…

Krásný román Kerry Lonsdale Všechno, co máme je záhada v záhadě. Jaký žánr to vlastně je? Nejdřív se zdá, že psychologický – to když se Aimee vyrovnává s žalem. Pak i romantický – když hlavní hrdinka potká fešáckého fotografa Iana. (Odpovědí je obojí.) Je tu ale stále tajemství, které vyčkává, až na ně přijde řada – věštkyně, která tvrdí, že snoubenec James není mrtvý. Ale i když ještě chvíli potrvá, než Aimee sebere dost sil na odhalení, pořád máte o čem číst a příběh vás baví i bez závratných zvratů.

Leckomu kniha může připomenout legendární P.S.: Miluji tě, hlavně kvůli zdrcené hrdince, která se učí žít bez své druhé polovičky. Až na to, že tady neplní žádné úkoly od muže, který věděl, že umře. Ale postupuje dál za pomoci přátel, rodiny a času. Je to takové smutné, ale milé čtení.

Druhá půlka knihy už je i malinko dramatičtější, Aimee se dá do rozplétání lží kolem snoubencovy rodiny a jeho „smrti“. Zároveň to ale znamená, že jestli najde Jamese, ztratí Iana. Jak to celé dopadne, to si můžete sami přečíst v odpočinkové knížce, která citlivé duše vezme za srdce…

Originál: Everything We Keep, 2016

Překlad: Eva Křivánková

Vydal: Ikar, 2017

311 stran