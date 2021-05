Únava nás provází během celého roku, teď na jaře ji ale tak nějak pociťujeme silněji. Pak se člověk cítí vyčerpanější a není tolik produktivní. Na to, jak se cítíte má také vliv strava. Máme pro vás 11 potravin, které vám pomohou s přílivem energie.

1. Banány

Banány jsou zdrojem glukózy, dodají tak rychlou energii. Kromě toho obsahují vitamín B6 a draslík, které spolu s komplexními sacharidy přispějí k růstu hladiny energie.

2. Hnědá rýže

Hnědá rýže je nejen výživná a oproti bílé rýži plná hodnotných látek, ale má také nízký glykemický index. To znamená, že napomáhá regulaci hladiny cukru v krvi. Hladina energie je pak stabilnější. Obsažený mangan přispívá ke štěpení sacharidů a bílkovin k výrobě energie.

3. Jablka

Jablka jsou dobrým zdrojem sacharidů a vlákniny, díky kterým mohou poskytovat pomalé a trvalé uvolňování energie. Vedle toho je cenný i jejich obsah antioxidantů a výzkumy naznačují, že antioxidanty mohou zpomalit trávení sacharidů. V důsledku tedy uvolňují energii po delší dobu. Spousta vlákniny se nachází ve slupce, proto je důležité konzumovat jablka celá.

4. Vejce

Vejce jsou především plné bílkovin, které vám dopřejí zdroj energie. Další důležitou složkou v tomto ohledu je aminokyselina leucin, která stimuluje tvorbu energie. Pomáhá přijímat buňkám více cukru v krvi, zvyšuje rozklad tuku na výrobu energie a stimuluje tvorbu energie v buňkách. Vitamíny skupiny B přispívají ke změně potravy na energii.

5. Čočka

Čočka je skvělým zdrojem bílkovin a dalších živin. Kromě sacharidů a vlákniny poskytuje možnost zvýšení energie také látkami, jako je kyselina listová, mangan, zinek a železo. Ty totiž přispívají k tvorbě buněčné energie a k rozkladu živin pro uvolňování energie.

6. Jahody

Jahody také přispívají k dodání energie. Jsou zásobárnou sacharidů a vlákniny a vitamínu C. Vitamín C přispívá nejen ke zvládání zánětů, ale jako antioxidant také pomáhá s dodávkami energie proti únavě a dodávat vám energii.

7. Avokádo

Avokádo je bohaté na zdravé tuky (především mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny, vitamíny skupiny B a vlákninu. Uvedené tuky podporují optimální hladinu tuků v krvi a podporují vstřebávání živin. Při ukládání v těle mohou být použity jako zdroje energie. Obsažená vláknina představuje 80 % sacharidů v avokádu, což přispívá ke stabilní hladině energie.

8. Ořechy

Ořechy jsou známé jako zásobárna bílkovin, sacharidů a zdravých tuků. Konkrétně vlašské ořechy jsou plné omega-3 a omega-6 mastných kyselin a antioxidantů, což může přispívat k růstu hladiny energie. Zároveň přispívají k ochraně proti zánětům. Ořechy obsahují i vitamíny skupiny B, vitamín E, dále také minerály, jako je mangan, železo. I ty mohou přispět k růstu energie a poklesu únavy.

9. Hořká čokoláda

Tmavá čokoláda obsahuje více kakaa než běžná nebo mléčná čokoláda. Bylo prokázáno, že antioxidanty obsažené v kakau vedle řady výhod přispívají také ke zvýšení průtoku krve v celém těle. Tím se také do mozku a svalů dostává více kyslíku a tedy lépe fungují. Důsledkem je také to, že může dojít ke zlepšení nálady a poklesu únavy. Kromě toho hořká čokoláda obsahuje teobromin a kofein. Jedná se o stimulační sloučeniny, které přispívají k lepí náladě a posílení duševní energie.

10. Káva

Ráno by neměla být káva tím prvním, co dostanete do žaludku. Nahraďte ji hrnkem teplé vody. Káva je ale určitě tím, co dobře dokáže nakopnout organismus. Je plná kofeinu, který rychle přechází z krve do mozku a snižuje činnost neurotransmiteru adenosinu, který klidní centrální nervový systém. Dochází k podpoře tvorby hormonu epinefrinu. Ten je důležitý pro stimulaci mozku a těla. Už malé množství stačí na posílení stimulačních účinků. S kávou by se to ale nemělo přehánět. Nedoporučuje se pít více než 400 mg kofeinu, což odpovídá zhruba 4 hrnkům kávy denně.

11. Voda

Nejen káva dokáže dodat energii. Mnohem důležitější je hlídat pitný režim, protože právě voda brání dehydrataci. Ta totiž zanechává unavený organismus. Pít by se mělo pravidelně během dne.

Zdroj:

Wikipedia.org

Healthline.com