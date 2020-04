Za Cukrfree neboli životem bez cukru stojí především Janina D. Černá, která před časem spolu s Hankou Valáškovou vymyslela kurz na toto téma. Loni také vyšel knižní průvodce na tento 9týdenní program.

Když má člověk dostatek času, přemýšlí o tom, co by se sebou mohl provést. Co se zbytečně vysokou hmotností, únavou, sklony přejídat se a dalšími nešvary? O Sarah Wilsonové a jejích titulech jsme na Stylu života už psali. Tahle Australanka ve svých knihách učí lidi žít bez cukru. Právě ona se stala inspirací pro Janinu D. Černou. Podívejme se ale na její knihu Cukrfree – 9týdenní program, která vyšla v druhé polovině minulého roku. Kniha není pouze naplněná recepty od foodblogerky, ale je takovým vždy přítomným průvodcem a podporou na nové cestě. Janina D. Černá knihu napsala spolu s Hankou Valáškovou, vystudovanou molekulární bioložkou a biochemičkou, která se kromě výživové problematiky zaměřila také na psychickou stránku.

Při dodržování cukrfree nepředstavuje to, že byste se vzdali cukru úplně, ostatně to téměř není možné. Cukr se totiž objevuje i tam, kde byste ho úplně nečekali (mléko, chléb, uzeniny, alkohol…). Jde spíše o snížení množství na přirozenou míru a doplnění o vlákninu, vhodnou úpravu příloh, kvalitní mléčné výrobky. Hlavně se jedná o základní potraviny – podobně, jak o tom mluví ve své knize Margit Slimáková.

Pokud dlouhodobě přijímáte nadměrné množství sacharidů, je pravděpodobné, že vaše tělo nebude schopné využít tukové zásoby a bude nastavené do ukládacího režimu. Někomu ale naopak může vysoká konzumace cukru a nekvalitních průmyslově zpracovaných potravin chudých na živiny působit opačný problém, kdy tělo není schopné vybudovat svalovou hmotu a je podvyživené, protože nedostává důležité živiny. Při cukrfree stravování tedy nemusí nutně docházet k hubnutí, ale v případě, že člověk trpí podváhou, může naopak i přibrat a dostat se tak na svou optimální váhu. Str. 22

Cukrfree není jen o životě bez cukru, ale především o lásce k sobě samému. O člověku, který pečuje o své zdraví – psychickou i fyzickou stránku a který se stravuje tak, jak mu to organismus umožňuje. Každý je jiný a má různé potřeby. Někdo potřebuje co nejvíce vysadit cukr, někomu nevadí cukr v podobě ovoce a podobně. Spousta textu je věnovaná psychické stránce – emočnímu přejídání, stresu. Tedy tomu, co trápí spoustu z nás a možná nad tím ani příliš nepřemýšlíme, jak příliš nám to ubližuje.

Nestresujte se tím, když nejíte dokonale, soustřeďte se na to dobré. Str. 218

Příručka je psaná pro laiky. Člověk se snadno orientuje a dobře si uvědomí, co mu může prospět a co mu naopak škodí.

I těm, kteří nejsou fanoušky tohoto životního stylu, prospěje, když si knihu přečtou a možná zjistí i spoustu zajímavých informací, které se mu budou hodit.

Velmi cenné jsou osobní zkušenosti, které vyprávějí obě autorky. Lépe si uvědomíte, že váš vztah k jídlu velmi úzce souvisí třeba i s tím, jak moc se máte rádi. Kromě těchto výpovědí najdete v knize i zkušenosti absolventů Cukrfree online programu. Kniha je velmi osobní také díky komunikaci autorek s čtenářem, kterého vyzývají k psaní vlastních prožitků ve volných řádcích mezi textem.

Kniha s 9týdenním programem je plná nejen zajímavých textů, ale i názorných grafik. Zdařilá grafika je jedním z důvodů, proč si tuhle téměř 300stránkovou bichli bez problémů přečtete velmi rychle. Součástí knihy je i deník, pomocí kterého si můžete sledovat vývoj a současně zjišťovat reakce těla.

Janina D. Černá aktuálně po dvou kuchařkách, dvou kurzech, Cukrfree online programu, občasných podcastech, jednom kurzu v knižním podání nyní ještě nabízí zvýšenou podporu na svém instagramovém profilu @cukrfree.cz. Samozřejmě nechybí ani výborná psychická podpora Hanky Valáškové, kterou na instagramu najdete jako @Dostdobra.cz.