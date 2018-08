Výživových specialistů je celá řada, většinou se nevyplatí, abyste jim věnovali přílišnou pozornost. To rozhodně neplatí o propagátorce zdravé výživy, Margit Slimákové, které nedávno vyšla Velmi osobní kniha o zdraví.

Autorka v ní nabízí nejen zajímavý a ucelený pohled na stravování a zdravý životní styl, ale také svůj životní příběh. Ten je velmi zásadní, protože pokud Margit neznáte, lépe si uvědomíte, že její výživová doporučení se nezakládají na pofidérním rychlokurzu zdravé výživy, ale především na celoživotním odborném vzdělávání, zkušenostech a klinické praxi.

Základem stravy mají být skutečné potraviny

Kromě jednotlivých kapitol: Jídlo, Nápoje, Pohyb, Práce, Prevence, Terapie a Krása mají hlavní kapitoly řadu podkapitol. Výborným orientačním bodem jsou „vypíchnuté” věty, jejichž pročítání upoutá a vykouzlí na tváři chápavý úsměv, souhlasné pokývání hlavou nebo AHA momenty.

Na doplnění energie si dejte kousek skutečné potraviny a kreativní doporučení výrobců sladkostí ignorujte. (Str. 55)

U některých výživových doporučení, se kterými se člověk běžně setkává, při vysvětlení odborníka zůstává rozum stát. Když člověk znejistí, měl by se vrátit ke kořenům. Skutečné potraviny, které nebyly průmyslově upravené, organismu prospívají mnohem více.

Základem zdraví je kvalita potravin s dostatkem zeleniny, rozumným životním stylem, pohybem, spánkem, dobrými vztahy a náladou. (Str. 85)

Texty obsahují řadu zkušeností, ať už autorky nebo jejích klientů. Pokud vás určitá kapitola více zaujme, můžete se, díky odkazům na jejím konci, vrhnout na podrobnější zjišťování informací. V jednotlivých kapitolách se Margit Slimáková zabývá hodně diskutovanými tématy jako je například: význam a přednosti kojení, jak děti naučit zdravě jíst nebo třeba to, co je pravdy v rozdělování na zásaditou stravu, jak je to s tím vápníkem. Autorka především klade důraz na lokální nebo domácí a ekologické jídlo, přičemž je důležité především poslouchat vlastní tělo a porozumět mu.

Jak se do knihy začtete, musíte číst a číst dál. Kam se hrabou některé beletristické výtvory…

Titul je určen nejen lidem, kteří se zajímají o své zdraví, ale může také navést na novou inspirativní cestu ty, kteří své zdraví příliš neřeší.

Velmi osobní knize o zdraví (BizBooks, 2018) dodává šmrnc její grafická úprava včetně ilustrací. Obojího se zhostila Ema Pavlovská.

333 stran nabušených informacemi, které jste netušili

Knížka není ani zdaleka mým prvním setkáním s Margit Slimákovou. Tuto zajímavou ženu sleduji jako dalších téměř 47 tisíc lidí na Facebooku, ale také prostřednictvím videí, ve kterých objasňuje řadu „zaručených pravd a doporučení”, a její osobní webové stánky margit.cz. Pro všechny sledovatele autorky i nové čtenáře je kniha více než skvělým shrnutím a výchozím bodem k dalšímu vzdělávání.

Jen si nejsem jistá, jestli má obálka ideální podobu. Graficky je skvěle zpracovaná. Ale počítám s tím, že knihu specialistky na zdravotní prevenci a výživu budu pro inspiraci brát často do ruky nejen já, ale i mé okolí. Nevím, jestli takovou zátěž vydrží hrany obálky, než se roztřepí. Ale něco takového nemůže zničit dojem z tak bezvadného titulu, jakým Velmi osobní kniha o zdraví bezpochyby je.