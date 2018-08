V naší nové soutěži vám nabízíme možnost vyhrát jeden ze dvou výtisků knihy Chcete úspěch? Věřte si!

Bez ohledu na prostředí, z něhož pocházíte,

bez ohledu na vaše vzdělání,

naděje, sny a obavy,

pamatujte, že všechno, co potřebujete,

chcete-li v životě něčeho dosáhnout,

už máte v sobě. (Str. 11)

Soutěž o knihu Chcete úspěch? Věřte si! končí 7. září 2018.

Ceny do soutěže věnovalo vydavatelství Euromedia.

ANOTACE: Chcete úspěch? Věřte si!



Všechno, co potřebujete k tomu, abyste mohli něčeho dosáhnout, už máte v sobě – právě teď. Tato kniha vám otvírá nové možnosti; přeprogramuje váš mentální software tak, abyste dokázali odstranit svoje obavy a omezující přesvědčení.

•Úspěch není náhoda, je to otázka vašeho rozhodnutí.

•Přesně si uvědomte, proč děláte to, co děláte.

•Buďte uvolnění a klidní – kdykoli a kdekoli.

•Na popularitě nesejde; už nikdy se netrapte tím, co si o vás myslí ostatní.

•Objevte sedm slov, která vám navždycky změní život.

Nakladatel: Euromedia – Pragma, 184 str., 249 Kč

Přečtěte si ukázku z knihy.

