Zájezd za krásami UNESCA, zámků a pamětihodností podél pobřeží Baltského moře byste klidně mohli začít německým ostrovem Rujána.

Jeho nejsevernější výběžek, mys Arkona, nabízí kouzelná místa. Dostanete se tam z parkoviště buď pěšky, nebo turistickým vláčkem. Na Arkoně jsou tři majáky: tzv: „Stará navigační věž“, která je však paradoxně nejmladší (z roku 1926), pak nejstarší sedmimetrový z 19. století a nejvyšší 35metrový z roku 1902. Na nejvyšší se dá i vystoupit a rozhlédnout se po kraji. K nejnižšímu se zas váže tradice mít v něm svatbu a pak nechat svá jména vyrýt na dlaždičku před majákem. Tato tradice je však celkem mladá, nejstarší dlaždice je z roku 1999… Na mysu jsou také dva bunkry, jeden wehrmachtu, druhý sovětský. Návštěvníci však z nich vidí jen vstupy a průduchy, nejsou přístupné…

Kdo se chce vykoupat, může si na ostrově zajít na písčitou pláž a využít slavné protivětrné budky. Turisty, natěšené na výšlap, však mnohem víc zláká nedaleký Národní park Jasmund, který je prý nejmenší park v Německu, zato ale nejdelší. Můžete si zvolit optimální trasu bukovým lesem, ideálně ale takovou, která vede na Královskou vyhlídku – to abyste se měli nač těšit. (Když nejste ve skluzu jako naše výprava, třeba se stihnete i kochat.) Na vyhlídce budete odměněni pohledem na zářivě bílé křídové útesy. A pokud za vámi nefuní další autobus turistů, stihnete si na dřevěném můstku udělat pár fotek. Park se svými prastarými bukovými lesy je zapsán v UNESCU.

Kdo si potrpí na gotickou architekturu, ten nesmí minout hanzovní město Stralsund, které stráží most na Rujánu. Historické centrum města obíhají hradby, a uvnitř najdete úžasné domy, včetně fascinující radnice. Od roku 2002 je centrum města zapsáno do Kulturního dědictví UNESCO. A pokud se vám poštěstí být ve městě 19.-22.7., natrefíte na zajímavou akci – Valdštejnské dny. Místní tu slaví českého vojevůdce, který během třicetileté války obléhal Stralsund, ale nedobyl. (Alespoň tedy zničil františkánský klášter.) Je proto tedy přímo pohádkové vidět v nádherných kulisách Starého náměstí středověké trhy, rytíře, z Nového náměstí zní dudy, z přístavu zaznívá dělostřelectvo. Městem míjíte lidi v dobových kostýmech (některé kostýmy jsou pravda víc Disney než historie) a cestou z hradeb potkáte mašírující vojsko s bubeníky v čele. Mít tak víc času všechno to vstřebat…

Dalším bodem, kde se lze zastavit, je univerzitní město Rostock, kde hlavní nákupní třída je zároveň i ukázkou typické i netypické místní architektury. Ať už se jedná o cihlovou gotiku, vysoké hanzovní domy, nebo domy s glazovanými cihlami. Růžová radnice na náměstí vypadá renesančně, proto by jí nikdo nehádal gotický původ. Staré průčelí prostě jen zastavěli novějším…

Kdo si potrpí na zámky, bude na cestě do Dánska spokojen, kousek pod Rostockem je zámek Güstrow. Ačkoli uvnitř je umístěno státní muzeum a sbírky částí portálů z 13. století nebo v patře množství obrazů a keramiky, architektonicky je zámek zajímavý skloubením nizozemských a italských prvků. Určitý čas vlastnil panství Meklenburg-Güstrow i Albrecht z Valdštejna (který dobyl vše ostatní krom Stralsundu) a ten se na výsledné podobě paláce také podílel. Renesanční zahrada je právě v rekonstrukci, ale svatbám to příliš nevadí. Zámek i břečťanové podloubí jsou fotogenické dost.

Co ale nikdo nesmí minout, je pohádkový zámek Schwerin. Zámek je přezdíván „Neuschwanstein severu“ a není se co divit – inspirací mu byli krásné francouzské zámky na Loiře se spoustou věžiček. V jedné části zámku je sice opět stejné státní muzeum a velká sbírka porcelánu, v další části prohlídky už však naleznete typické zámecké interiéry, plné přepychu, brokátových tapet a štukovaných stropů. Zajímavostí na zámku je fakt, že ve 3. patře je supermoderní zasedací místnost parlamentu spolkové republiky Meklenbursko – Přední Pomořansko, včetně kuřáckého kiosku. V létě za krásného počasí můžete sledovat přípravy na letní divadelní scény pod širým nebem, jednu přímo na nádvoří zámku, druhou před zámkem na náměstí u muzea – letošní rok budou uvádět Toscu s výhledem na zámek. Celý palác je obklopen jezerem, tudíž je možnost prohlédnout si ho z loďky nebo parníčku. Za budovou jsou pak i zahrady, především úžasná oranžerie, která vyrazí dech všem zapáleným zahradníkům.

Kdo ještě nemá dost hanzovních domů a cihlové gotiky (nebo sbírá navštívená místa na seznamu UNESCO) ten ať navštíví hanzovní město Lübeck. Ve středověku hrálo významnou úlohu v hanzovním obchodě, kostel Panny Marie má jednu z nejvyšších cihlových bočních kleneb, katedrála alias Dóm je zas zvláštní tím, jak se město vypořádalo se zásahem po 2. světové válce – věže chrámu byly částečně zničeny, a tak je stavitelé obnovili na původních základech – ale křivých. Zdálky je jasně patrné, jak se věže naklánějí a jsou k sobě připoutány nosníkem. Historické centrum se sedmi kostelními věžemi je v UNESCO již od roku 1987. (A když do města přijedete tak jako my až navečer, kdy obchody hlásí zavřeno, bývá rynek za starou radnicí s jeho akcemi a koncerty poslední příležitostí, jak si rychle dokoupit suvenýry…)