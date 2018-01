Kokosová voda má být přírodní náhradou limonád a umělých sportovních drinků. Průhledná tekutina z mladých kokosových ořechů prý omlazuje, detoxikuje, hydratuje a přispívá k zachování štíhlé linie. Spotřebitelský časopis dTest si vzal na paškál 17 vzorků kokosových vod. Zjistil při tom, že některé kokosové vody obsahují přidaný cukr.

Číst etikety má význam

I v tomto případě je nutné číst etikety. Zjistíte tak třeba, že vody jsou doslazeny. „Sportovci a dietáři by měli číst složení i u přírodně se tvářících nápojů. Přidaný cukr jsme našli ve čtyřech výrobcích označených jako kokosová voda, a to v M&S Coconut Water, VitaCoco Natural Coconut Water, Grace Coconut Water a Wonderfarm Young Coconut Water With Coconut Pulp,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Kokosová voda toho moc nepotřebuje

Filtrování během zpracování a tepelné ošetření stačí k tomu, aby kokosová voda dlouho vydržela. Nic jiného nepotřebuje. Právě množství přídatných látek překvapilo ve složení jednoho z výrobků. „Kokosová voda s dlouhým názvem Wonderfarm Young Coconut Water With Coconut Pulp obsahuje čtyři éčka – v surovinách najdete stabilizátor zastoupený zesíťovaným fosfátem škrobu, sladidlo acesulfam K, regulátor kyselosti hydrogenuhličitan sodný a barvivo oxid titaničitý,“ vyjmenovává Hana Hoffmannová a dodává: „Tento produkt navíc obsahuje přidanou obyčejnou vodu, té je v třetinkové plechovce dokonce víc než vody z kokosu.“

Cukr má kokosová voda přirozeně v sobě

Podíl cukru se u produktů pohyboval od 1,9 do 8,7 gramů ve 100 ml – pro představu je to jedno až čtyři balení porcovaného cukru v běžné 2 dcl skleničce. I tak mají kokosové vody většinou zhruba o polovinu méně cukru než obvyklé limonády nebo džusy. Bez cukru není tato voda nikdy, proto vždy, na rozdíl od obyčejné vody, zvyšuje denní příjem kalorií.

Zásobárna draslíku není až tak vysoká

Marketing kokosových vod upozorňuje na vysoký obsah draslíku, který tělo potřebuje pro činnost svalů a především srdce. Kokosová voda obsahuje relativně hodně draslíku (cca 250 mg/100 g), toto množství ale tělo může získat i z mnohem levnějšího bramboru (421 mg/100 g) nebo také z banánu (358 mg/100 g).

Kvalita kokosových mlék

DTest porovnal kromě kokosových vod také 17 vzorků kokosových mlék, což je vlastně bílá tekutina, která připomíná mléko a je výsledkem zpracování kokosu. „Osm ze 17 vybraných kokosových mlék se neobešlo bez emulgátoru. Narazili jsme pouze na šest značek, konkrétně Aroy-D, Real Thai, dmBio, Rapunzel, Sense Coco, Rossman/enerBio, které vsadily výhradně na nezbytné a tradiční suroviny, jakými jsou kokos a voda,“ komentuje výsledky Hana Hoffmannová.

Pozor na siřičitany, někdy se uvádějí i jen pod E-kódy

5 plechovek kokosových mlék ve složení uvádělo přítomnost siřičitanů. Ty se používají kvůli svým konzervačním a bělicím účinkům. Siřičitany a oxid siřičitý patří mezi alergeny a v seznamu složek musí být jejich celý název zvýrazněn, což někteří výrobci neudělali a uvedli alergenní siřičitany jen pod E-kódy.

Abyste konzumovali především čisté výrobky, hlídejte si etikety. Kokosová voda zcela stačí přírodní, není ji třeba doslazovat. Měla by tedy být 100%. Kokosové mléko si můžete vyrobit doma sami, když rozmixujete strouhaný kokos a vodu. Vzniklá hmota se pak přecedí a vymačká.

Zdroj: TZ dTestu