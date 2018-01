Po titulu Kolik váží Matylda vám nabízíme další výborný titul Jiřího Holuba Jak se zbavit Mstivý Soni. Titul je sice určen dětem od 10 let, ale tím věková kategorie určitě omezena není. Potěší i velké čtenáře.



Soutěž končí 12. února 2018.



Ceny do soutěže věnovalo do soutěže nakladatelství JaS.

ANOTACE knihy Jiřího Holuba Jak se zbavit Mstivý Soni



Než k nám do Žábokudel přišla Mstivá Soňa, bylo vlastně všechno úplně v pořádku. Jsme malý městečko, kde, jak říká naše babi, vidí do talíře každej každýmu. Máme jedno náměstí, radnici, na kopci hrad a naši slavnou školu. Právě tam chodím já, Čalabounová, Žvejkalová, Vřeteno nebo srabík Vášnivý a všichni jsme žáky páté třídy. Není nás moc, asi patnáct, protože jak říkám, Žábokudly jsou maličký město mezi kopcema a lesama, a tak je možný, že jste o něm ani neslyšeli. Učitelé nás moc rádi nemají, prej všichni rosteme pro polepšovnu, ale my si to nemyslíme. Asi trochu zlobíme, ale kdo ne?

A tím vlastně víte, vše potřebné – v Žábokudlech se jednoduše rozpoutala válka páťáků proti přísné paní učitelce. I když, občas to vypadá, že je to přesně naopak. V každém případě příhody dětí, rodičů i učitelského sboru, které se udály během druhého pololetí v jedné malé základní škole, vám přinesou spoustu legrace a inspirace pro vlastní rošťárny.

JaS nakladatelství, 112 str, 225 Kč

