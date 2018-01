Spousta lidí spoléhá na zázračné diety. Ale ony stejně nepomohou. Endokrinolog Dr. David Ludwig v knize Máte stále hlad? vysvětluje, proč obvyklé diety nefungují a radí mnohem lepší způsob.

Tělo tuk potřebuje

Nadbytečný tuk tělu sice škodí a způsobuje řadu zdravotních komplikací, ale bez tuku podle dr. Ludviga nemůže tělo správně fungovat. Důležité je vše pečlivě promyslet. Prostřednictvím vysvětlení v první části knihy se dozvíte, proč určité diety nefungují.

Dr. Ludwig je významným endokrinologem, přes 20 let stál v čele výzkumu kontroly hmotnosti a dobře ví, o čem mluví. Přesvědčí vás o tom, že většina diet, která je založena na omezeném jídle, není tou nejlepší cestou. Snížením počtu kalorií se ženete za vysněnou postavou a prožíváte velký stres. Známý endokrinolog se zaměřuje na tukové buňky, kterým je třeba věnovat pozornost, a nabízí recepty a jídelní plány. Tímto způsobem zhubnete, aniž byste sváděli vnitřní boj a hladověli.

Přestaňte počítat kalorie

Aby se zlepšilo zdraví, je třeba ovládnout tukové buňky. Zaměřit se na stravu, které obsahuje dostatečné množství kvalitních tuků jako je třeba avokádo, ořechy nebo tmavá čokoláda. Neměly by chybět ani sacharidy a bílkoviny. Tak se uvolní přebytečné kalorie a mizí, aniž by musel člověk hladovět.

V knize Máte stále hlad? (Jota, 2017) vás dr. Ludwig naučí, jak konzumací tuku nastartovat hubnutí pomocí tří fází. Každá fáze obsahuje určitý poměr sacharidů, bílkovin a tuků a je velmi konkrétní. Rozšíříte a zpestříte si jídelníček. Získáte i inspiraci v podobě receptů, informace, jak jednotlivé potraviny upravovat a jak dlouho. Do stravy patří kromě bohatého rozsahu zeleniny i celozrnné obiloviny, ořechy a semena. Autor knihy sází na rozmanitost ve stravování i v činnostech.

Průvodce změnou životního stylu

Endokrinolog nenechává čtenáře ve štychu a pomáhá jim se změnou stravování velmi podrobně. Kromě toho dokládá své výzkumy a přesvědčení různými životními příběhy, ze kterých můžete čerpat důležitá fakta a cenné rady. Vedle stravování se věnuje i důležitosti pohybu, zvládání stresu, dostatku spánku, protože to jsou další velmi důležité faktory, které souvisejí s jídlem. Nechybí ani doporučení, jak se zdravě vyspat.

Navrhuje se také nechat vést deníkem. Tím, že si sepíšete důvody hubnutí a způsob, jak budete na pracovat na snížení váhy, si utřídíte spoustu myšlenek. Můžete si vytvořit i plán rizik: jaké překážky byste mohli potkat a jak byste je mohli překonat.

Navede vás také na to, co by nemělo chybět v kuchyni – jací pomocníci. Jaké potraviny by měla ukrývat mraznička nebo lednička a co by nemělo chybět ve spíži. Jsou to především základní potraviny, které nejsou průmyslově upravené, a proto v nich chybí přídatné škodlivé látky.

Používáním spousty různých bylinek a koření nahradí tato dochucovadla a také cukr. Jídlo bude dobře chutnat a vonět.

Důležité je, aby změna byla trvalá

Než začnete se změnou, je třeba si ujasnit, že se změna netýká určitého období, ale měníte celý životní styl.

Máte stále hlad? Titul dr. Ludwiga vás naučí se o sebe lépe starat, což se projeví na zdraví. Důležité je si sebe vážit a pečovat o svou tělesnou a psychickou stránku co nejlépe. Jen pak bude zdraví dobře fungovat a vy budete spokojeni.