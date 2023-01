Oslavy, romantické večery a další příjemné příležitosti se neobejdou bez světla svíček vyrobených z vosku. To ale může přinášet i určité nepříjemnosti, zvlášť, když roztátý vosk nakape na ubrus, koberec, oblečení nebo jiný textilní materiál. To se často stává, když se sfoukávají svíčky na dortu, nebo zapomenete hlídat velký svícen, z něhož vosk začne kapat na stůl. Jak odstranit vosk z ubrusu i jiných látek vám poradíme v tomto článku.

Foto: Pixabay, Fotka od Stefan Nyffenegger

Různé metody odstraňování vosku

Metod, jak odstranit vosk z látky, existuje více, ale ne každá se hodí pro jakýkoli textilní materiál. Vždy proto zkoumejte, o jaký druh látky se jedná, jaké jsou pokyny pro její praní, žehlení a další údržbu a teprve na základě toho vybírejte vhodnou metodu.

První krok

První krokem je vždy odstranění co největšího množství vosku. Nikdy to nezkoušejte s voskem, který je ještě napůl tekutý, to by mohlo skvrnu jen zvětšit. Nechte ho zaschnout a ztvrdnout.

Chlad

Abyste tvrdnutí vosku urychlili, můžete ubrus vložit do mrazáku, nebo na skvrnu položit sáček s ledem, případně plastové chladící kostky do nápojů. Z běžné kostky ledu bez sáčku se ale může uvolňovat voda, takže tu samotnou nepoužívejte. Chlad napomáhá k drolení vosku, který se snáze odstraňuje.

Mechanické odstranění vosku

Vosku může být na látce poměrně silná vrstva, takže ho seškrábněte, ideálně tupým nožem (ostrým byste mohli poškodit vlákna), nebo třeba rukojetí lžíce. Mně se osvědčila i škrabka na čištění varné desky, samozřejmě musí být dobře umytá. Je-li vosková skvrna větší, můžete látku s voskem vícekrát přeložit a vosk tak zlomit. Pak se snadněji odloupne. Pomáhá i promnutí jako při ručním praní. Čím víc vosku dostanete pryč, tím lépe. U koberců, ale i u ubrusů, z nichž se odrolilo velké množství drobných kousků vosku, může použít také vysavač.

Fotka: Pixabay, Samuele Schirò

Druhý krok

Po odstranění voskové vrstvy ale na látce vždy zůstane skvrna, protože tekutý vosk se do látky vpije. Proto budete potřebovat druhý krok a v něm použít to, co rozpouští vosk, tedy teplo.



Žehlení

Asi nejosvědčenějším způsobem odstraňování vosku je žehlení. Ale nesmíte na to jít moc zprudka. Žehličku nastavte na nejnižší stupeň a látku s voskovou skvrnou obložte z obou stran savým papírem, třeba papírovou kuchyňskou utěrkou, případně kvalitními papírovými ubrousky či kapesníky. Vrstva pod látkou by měla být asi dvojnásobná proti vrstvě papíru na látce.

Foto: Pexels cottonbro studio

Více vrstevnaté výrobky jsou lepší, nejlevnější jednovrstvé kapesníky i utěrky mají tendenci uvolňovat kousky papíru, což v kombinaci s voskem může vytvořit lepkavou pohromu. Někdo doporučuje spodní vrstvu nahradit vlhkou látkou, třeba ručníkem, nebo utěrkou.

Žehličku nikdy nepřikládejte na voskový flek přímo. Zahříváním se vosk začne uvolňovat, ale musíte postupovat pomalu a opatrně a vrstvy papíru s vsáknutým voskem pravidelně měnit za čisté. Postupně vosk z látky zmizí.

Fénování

Můžete vyzkoušet také vysoušeč vlasů a vosk z látky vyfénovat co nejteplejším proudem vzduchu, opět za použití papírové vrstvy na vsáknutí vosku pod látkou. Papírovou vrstvu s voskem vyměňte za novou. Fénování je vhodné na látky, které není dobré žehlit, případně na umělé koberce, které by žehlička zničila.

Horká voda

U některých látek můžete vyzkoušet také horkou vodu. Doporučuje se třeba na bavlnu či len, ale mně u bavlněného ubrusu moc nepomohla. Pokud to chcete zkusit, použijte co nejvíc horkou vodu, jakou látka snese, a polijte jí místo s voskem a promněte, aby se vosk uvolnil. Případné voskové kousky odstraňte nožem. Pak hned ubrus vyperte.

Třetí krok

Odmaštění

I když vosk už mezi textilními vlákny nemáte, stále ještě látka nevypadá dobře. Vosk po sobě zanechal mastnou skvrnu. Mastnou skvrnu vyperte nejprve v ruce v saponátu, třeba v přípravku na ruční mytí nádobí.

Co s barevným voskem

Pokud byla svíčka barevná a ubrus či prostírání naopak bílé, může být skvrna navíc i barevně velmi viditelná. V případě, že máte na bílém ubrusu skvrny od barevného vosku, můžete použít i bělidlo a ubrus do něj namočit. Ale třeba červená skvrna může být i na žlutém, modrém či jinak barevném ubrusu a prostírání, takže bělidlo použít nelze. V takovém případě zkuste použít líh.

Skvrnu podložte papírovou utěrkou a na měkký hadřík nalijte líh. Hadříkem pak začněte opatrně stírat skvrnu z ubrusu. Pravděpodobně se barva dostane na hadřík, takže se posuňte na jeho neobarvenou část a pokračujte do té doby, než skvrna z ubrusu úplně nezmizí.

Praní

Na konci vždy látku vyperte v pračce, ale pozor, samostatně bez jiných kusů textilu, aby se do nich vosk nedostal, a perte na teplotu doporučenou pro danou látku, ale vždy co nejvyšší, co to jde. Někdy je třeba praní zopakovat. Bílé ubrusy a prostírání perte buď s bělidlem, nebo ve speciálním prášku pro bílé prádlo.

Foto: Pexels, RODNAE Productions

Chemické přípravky

Někdy skoro nic nepomáhá, takže můžete sáhnout i po drastičtější metodě, a to chemickém čističi. Vhodný výrobek na čištění mastných skvrn najdete v drogerii. Postupujte vždy podle návodu. Ale pozor, ne na každou látku je ho vhodné použít.

Prevence je jednodušší

Daleko jednodušší je skvrnám od vosku předcházet. Pamatujte si:

sfoukávání svíček by mělo být opatrnější, aby z nich neodstříkával zbytečně vosk

svícny by měly mít dostatečně velké části, které budou zachycovat odkapávající vosk

vhodné je svícen ještě podložit něčím, čemu vosk neublíží, například dřevěným prkénkem, kovovým či skleněným tácem, nebo plastovou podložkou

voskové svíce lze dnes nahradit jejich LED variantou, z níž vosk nekape