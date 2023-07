Nemáte zahradu, a přesto byste si někde rádi vytvořili hezké a příjemné posezení? Svou oázu klidu si můžete vykouzlit i na balkoně. Hlavní roli v tomto případě bude hrát výběr toho správného balkonového nábytku. Co by měl splňovat, aby vám poskytl co nejvyšší komfort?

Balkonový nábytek: nároky

Dnes na trhu najdete nepřeberné množství židlí, stolů, sedacích souprav i lehátek, které jsou určené na zahrady, terasy či balkony. Na jaké vlastnosti se zaměřit, aby vám nábytek prokázal tu nejlepší službu a nemuseli jste příliš času věnovat údržbě?

Materiál

V tomto případě jednak záleží na vašem stylu, ale také na tom, zda bude nábytek vystaven povětrnostním vlivům. Pokud preferujete dřevo, můžete si vybrat například balkonový nábytek z masivu. Jen počítejte s tím, že bude vyžadovat pravidelnou údržbu a není nejlehčí na přenášení.

Proto se jako nejideálnější možnost jeví balkonový nábytek z plastu. Neděste se, nejedná se o zelené židle, které se každému okamžitě vybaví při slově zahradní nábytek. Z plastu je například i umělý ratan, který na první pohled nepoznáte od ratanu pravého. Přitom vydrží všechny rozmary počasí, jako je slunce, déšť, vítr i mráz. Navíc je velmi lehký a stačí ho jen jednou za čas otřít vlhkým hadříkem.

TIP: Při nákupu nábytku z umělého ratanu si pohlídejte, z čeho je vyrobena konstrukce. Levnější varianty mohou mít dřevěnou či železnou. Jednak je pak nábytek těžší a také podléhá korozi. Ideální je konstrukce z odolného a lehkého hliníku.

Skladovatelnost/stohovatelnost

Pokud máte balkon menších rozměrů, určitě se hodí pořídit si nábytek, který lze v případě potřeby složit nebo stohovat. Umožní vám to balkon využívat i jinak nebo se přizpůsobit počtu hostů, které zrovna čekáte.

Snadná manipulace

Balkony nejsou příliš velké, proto je nutné často s nábytkem posouvat a upravovat ho dle svých momentálních potřeb. Při výběru si všímejte hmotnosti nábytku.

Jak si balkon zařídit: zahradní nábytek všeho druhu

Bytoví ani jiní designeři nedávají nábytek a doplňky jen tak, jak se říká halabala… I vy si proto udělejte základní náčrt toho, co kam přesně umístíte. Myslete na rozměry, které máte k dispozici. Nesnažte se do malého prostoru umístit co nejvíce věcí, ale spíše prostor využijte funkčně. Vyzkoušet můžete i různé závěsy, poličky, květinové stěny, pohrajte si s prostorem, který máte k dispozici.

Co by vám rozhodně nemělo chybět? Stůl na balkon je jedním ze základních prvků. Obecně platí, že ke kulatému stolu se vejde více lidí. V nabídkách ale najdete i stoly oválné či hranaté. Samozřejmostí by měla být i zahradní křesla pro pohodlné posezení. A třešničkou na dortu vašeho místa pro relax a odpočinek může být závěsné křeslo.

Už se vidíte, jak si na balkoně užíváte chvilku klidu nebo posezení s přáteli a rodinou? Pusťte se do zařizování!