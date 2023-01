V novém roce pro vás máme první soutěž, ve které nabízíme napínavé psychologické drama Sandie Jonesové Víkend plný viny. Vyhrajte jeden ze tří výtisků.

Sandie Jonesová je novinářka na volné noze. Kromě jiného píše pro Sunday Times, Daily Mail, Woman‘s Weekly a časopis Hello.

Soutěž končí 13. února 2023.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Rachel a Jack.

Paige a Noah.

A Will.

Pět přátel, kteří se znají dlouhá léta.

A pak je tu Ali, Willova nová snoubenka.

Will je po letech špatných rozhodnutí konečně zamilovaný. Co na tom, že svatba s Ali přichází možná až příliš rychle po jejich seznámení? Všechny tři páry se vydají do Portugalska na romantický obřad na pobřeží. Víkend v nádherné vile je skvělou příležitostí, jak Ali poznat trochu blíž.

Idylický výlet ale naruší šokující tajemství. Ale ukáže se, že nastávající nevěsta není zdaleka jediná, kdo něco skrývá, a jak začínají jednotlivá tajemství vyplouvat na povrch, hrozí, že se přátelství i manželství rozpadnou. Domů se navíc nevrátí všichni.

Nakladatel: Cosmopolis, 320 str., 449 Kč

