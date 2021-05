Ať už se jedná o první nebo desáté narozeniny, vždy chcete své dítě překvapit a vidět v jeho očích radost. Ne vždy je to ale pro rodiče jednoduchý úkol. Některé děti vám jsou schopny sdělit seznam přání na několik stran, jiné jsou skromnější a opravdu je překvapit může být docela oříšek.

Výběr dárku

Některým dětem uděláte radost snadno, protože vám už půl roku dopředu hlásí co by si k narozeninám přáli. Zejména u těch menších je to často nějaká panenka či autíčko z televizní reklamy, které v jejich sbírce zkrátka nesmí chybět.

Radost jim udělá třeba i společný výlet do ZOO či Aquaparku, kde si zejména v letních měsících dají oblíbenou zmrzlinu či pizzu. Celá rodina si tak užije den plný zábavy a vzpomínky vám už zůstanou navždycky.

Dárky pro děti, které jsou již starší, ale rodiče často berou spíše z praktického hlediska a ne vždy tím udělají dítěti opravdovou radost. Pokud tak budete chtít dát dítěti k narozeninám třeba nové oblečení, které již nutně potřebuje, zařaďte do výbavy i nějaký stylový kousek. Džíny, trička a mikinu tak můžete doplnit o trendy kšiltovku Tommy Hilfiger, která bude milým překvapením.

Mezi dárky pro starší děti vyhrává také elektronika. Někteří si vystačí s novými sluchátky, jiní vyžadují smartphone a pro některé je i to málo. Pokud se tedy chystáte do dárku pro své dítko investovat větší částku a dopřát mu dárek, který udělá radost a zároveň bude pomocníkem po celou dobu studia, ohlédněte se například po nějakém notebooku.

Například kvalitní notebook do 15 000,- zajistí, že vaše ratolest bude mít kde sledovat filmy, či hrát oblíbené hry a zároveň se nebude moct vymlouvat na nedostatek času na psaní školních prací na společném počítači, protože tam byl zrovna někdo jiný. Současně mu bude dobrým společníkem i na střední či vysoké škole, kde se v dnešní době studenti bez vlastního počítače prakticky neobejdou.

Pořádná oslava

Součástí překvapení může být i velká oslava, která zejména u těch nejmenších předčí všechny dárky. Můžete ji uspořádat u vás doma, na zahradě nebo všechny sezvat do nějaké restaurace či hracího centra. I v tomto směru je dnes možností opravdu hodně.

Při přípravě rozhodně nepodceňujte výzdobu, kterou barevně vylaďte dle pohlaví a věku dítěte. Ideální je k ní použít i oblíbené postavičky z filmů apod. Malé holčičce tak určitě vykouzlí úsměv na tváři oslava ve stylu ledového království, když jí ještě zaplete vlasy a pořídíte šaty jako měla královna Elsa.

Důležitý je také doprovodný program, aby se děti nezačali brzy nudit, nebo zbytečně nevymýšleli hlouposti. S těmi mladšími to opět bude jednoduché, variant na dětské hry se nabízí opravdu spoustu. Od těch jednodušších společenských her až po různé bojovky které můžete za pomoci dalších rodičů vymyslet po okolí.

Starším dětem pak můžete oslavu oživit třeba paintballem na který je odvezete jako překvapení. Zejména kluci tento nápad jistě ocení. Starší dívky pak jistě ocení služby vizážistky a případně i profesionálního fotografa. Velké i malé určitě nadchne i oblíbený fotokoutek, ohňová show či bodypainting.

V neposlední řadě nezapomeňte na správně zvolené občerstvení včetně pořádného dortu pro oslavence. Myslete na to, koho jste na party pozvali, zda nemá v jídelníčku nějaké omezení apod. Celkovou skladbu pak přizpůsobte věku oslavence a jeho hostů.

Dojem velkolepé party pak můžete završit ještě jedincem, který bude celou akci moderovat, vyzývat děti k jednotlivým aktivitám a bavit je. To vše perfektně doplní i Dj či správně zvolený playlist, kterým party podkreslíte.

Pak už zbývá se jen bavit a užívat si úsměvů a radosti vašich dětí!