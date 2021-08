Jakmile začnou dítěti růst zoubky, vás čekají bezesné noci a náročné dny s nevrlým a nespokojeným mrňouskem. Toto období může trvat klidně měsíce. Pokud hledáte přírodní možnost, kterou mu ulevit, doporučujeme zaměřit se na jantarové korálky. V našem článku najdete základní informace, které vám pomohou s výběrem těch pravých korálků právě pro vaše dítě.

Zdroj: Pixabay

Co jsou jantarové korálky?

Jantarové korálky jsou kousky zkamenělé pryskyřice. Nejčastěji jsou navlečené na hedvábné šňůrce, dítěti se dávají jako náhrdelník na krk, případně jako náramek na nožičku. Korálky jsou obvykle béžové či hnědé barvy, mohou být také žluté, máslové, zelené či černé.

Jaké vlastnosti má jantar?

Léčivé účinky jantaru a jeho analgetické a protizánětlivé vlastnosti popsal jako první již Hippokratés, stejně tak byl oblíbený ve starověké Číně. Léčivou částí má být kyselina jantarová, která je v korálcích obsažena. Pro její obsah jsou i v současné době z jantaru vyráběné také různé tinktury a masti. Jantarové korálky byly používané po celou historii lidstva napříč staletími i kontinenty. V 19. století je dokonce v některých oblastech Litvy, Ruska či Německa dávaly chůvy dětem povinně a také je na ochranu před nemocemi nosily chůvy samotné. Také dnes je nosí děti po celém světě.

Je nošení bezpečné?

Jantarové korálky vzbuzují mnoho otázek ohledně bezpečnosti. Samozřejmě je potřeba dodržet při výběru a nošení několik základních pravidel:

· Důležitá je vhodná délka

Aby bylo nošení bezpečné, je potřeba vybrat především správnou délku šňůrky korálků. Jantarový náhrdelník samozřejmě nesmí dítě škrtit, z toho důvodu mají rodiče tendence vybírat raději delší. Ani to však není vhodné.

Dítě by mělo mít korálky hned pod krkem, neměly by zasahovat až na hrudní oblast. Pokud jsou totiž korálky příliš dlouhé, hrozí zaháknutí jimi a také si je může dítě chytit a dát do pusinky. Jednotlivé korálky jsou jištěné uzlíky, pokud se šňůrka přetrhne, nevysypou se všechny naráz. Jantar však není kámen, ale pryskyřice ze stromů, je tedy poměrně měkký a dítě by mohlo korálek ukousnout. V zažívacím traktu se sice bez zbytku rozloží, je zde ovšem riziko vniknutí rozkousnutého korálku do dýchacího ústrojí. Proto je vhodné toto opatření bezpodmínečně dodržovat. Ze stejného důvodu není vhodné malým dětem dávat ani náramek.

Foto: Pixabay

· Pozornost věnujte i zapínání

Doporučujeme volit výrobce, kteří používají plastová zapínání. Kovové uzávěry totiž mohou vyvolávat alergické reakce. Pokud chcete opravdu bezpečné korálky, doporučujeme volit ty s bezpečnostním uzávěrem, který se při silnějším tahu sám otevře.

· Nošení pouze pod dohledem

Korálky by dítě mělo nosit pod dohledem dospělého, ideální je na noc korále sundávat. K jejich odkládání můžete používat například solný kámen, která je přes noc také energeticky očistí.

Na co si dát ještě při výběru pozor?

Jantar bohužel patří mezi suroviny, které se padělají. Často je velmi těžké rozeznat pravý jantar od syntetiky. Doporučujeme proto nakupovat od ověřených obchodů, které prodávají pravý litevský jantar. Pravý jantar má v sobě různé bublinky a rýhy. Je velmi lehký a nestudí. Ve slané vodě takovéto korálky plavou právě díky vzduchovým bublinkám uvnitř.