Mysleli jste si, že tisknout fotografie můžete jen u fotografa? Kdepak, objevte kouzlo domácího tisku vzpomínek! Víme, jak celý proces probíhá. Inspirujte se s námi – a už nikdy nebudete chtít jinak.

Jak a čím začít, až se rozhodnete, že momentky z výletu nebo rodinné fotografie z Vánoc chcete držet v ruce fyzicky? Máme pro vás proces domácího tisku fotografií krok za krokem.

Na tiskárně záleží. Jaké funkce má ta vaše?

Není tiskárna jako tiskárna. Pro tisk fotografií je dobré mít tiskárnu, která tuto funkci nabízí. Vhodné jsou kvalitní inkoustové tiskárny s dostatečně vysokým rozlišením. Informaci o možnostech tisku najdete v informacích o vaší tiskárně. A když to tiskárna dokáže? Tak směle do tisku fotografií!

TIP: Nepokazte si zbytečně hned první tisk fotografií – spolu s vlastnosti přístroje zkontrolujte, zda máte plný toner do tiskárny.

Tisk fotek? Jedině na kvalitní fotopapír

Zvolte správný typ papíru, ihned zapomeňte na tisk na kancelářský papír. Pro co nejlepší výsledky doporučujeme použít fotopapír, který zajistí vynikající kvalitu obrazu a životnost vytištěných obrázků a vzpomínek. Třeba i k nerozeznání od těch, co by vyvolal váš fotograf.

TIP: Jak fotit a co nejlépe zachytit vzpomínky? Foťte ve správném režimu, zachycujte autenticky a vždy udělejte co nejvíce fotografií, abyste pak mohli vybrat ty nejlepší.

Začněte menší úpravou fotografií

Upravte své fotografie tak, aby byly dokonalé pro tisk. Použijte jakýkoli software pro úpravu fotografií. Můžete tak například zlepšit kontrast, saturaci, jas a další. Patříte mezi amatéry? Nevadí, některé programy nabízí automatickou úpravu fotek pro dosažení dobré kvality.

Zkontrolujte správné nastavení tisku

Před tiskem je třeba zkontrolovat nastavení přístroje. Většina tiskáren nabízí možnost vybrat mezi „domácí“ a „profesionální“ kvalitou tisku. Klidně zvolte profesionální kvalitu nebo i speciální režim fototisku – vše záleží na tom, co vaše domácí tiskárna dokáže. A pak už jen tiskněte. Až budete mít vše připraveno, můžete začít. Postupujte ideálně podle pokynů vaší tiskárny a nezapomeňte na správné nastavení velikosti a orientace fotografie.

Tisk fotografií z pohodlí domova vyžaduje trochu úsilí a přípravy, ale výsledkem jsou krásné a trvanlivé fotografie, které si můžete vystavit nebo je darovat. A jaký je váš cíl?