Při zařizování interiéru se můžete soustředit na mnoho nejrůznějších stylů. Industriální styl, minimalismus, maximalismus nebo hygge jsou populární již řadu let. Velmi oblíbeným interiér designem je také vintage styl. Dosáhnout ho můžete v domě i v menším bytě. Stačí, když dodržíte pár základních pravidel tohoto stylu a využijete svůj prostor naplno.

Čím se vyznačuje vintage styl?

Interiér ve stylu vintage je skvělý pro všechny milovníky klasiky. Květiny jsou hlavním motivem, který zde rozhodně nesmí chybět. A nemusí být jen živé. Motiv květin se může odrazit také na nádobí, vázách nebo obrazech. Klíčovými jsou také přírodní materiály a čalouněný nábytek, který se k tomuto stylu dokonale hodí.

Vintage styl je velmi jednoduchý, když přijde na barvy. Zvolit byste měli hlavně klidné a velmi neutrální barvy. Bílá, béžová, šedá nebo písková jsou do interiéru ideální. Velmi jemně k nim můžete přidat pastelové barvy, ale jen v malém množství. Stará růžová nebo blankytně modrá jsou nádherné barvy, které se vám budou domů hodit a nádherně doplní vintage atmosféru.

Historický nábytek a doplňky budou vždy vypadat nádherně

Nedílnou součástí místnosti by měl být také kusový koberec, parkety, záclony nebo závěsy. Velmi oblíbenými dekoracemi jsou také makramé, obrazy nebo dekorativní polštáře. Textil je v tomto případě velmi důležitý a může doplnit atmosféru, kterou budete milovat během každého dne. Nenechte se odradit názory ostatních. Vintage styl je stále velmi populární.

Mnoho lidí nechce předělat celý interiér. Můžete jen začlenit pár vintage kousků do svého stávajícího interiéru. Starý, ale velmi krásný nábytek je ideální možností, jak to můžete udělat. Přidat ale můžete také kovové svícny, hodiny nebo jedinečné lustry. Podívejte se pro trochu inspirace do starožitnictví. Za nábytek ani doplňky ale nemusíte dát celé jmění. Najdete ho také na internetu z druhé ruky.