Práce v korporátu vás už nebaví nebo nenaplňuje, uvažujete o změně? Chcete začít podnikat, ale nevíte, kde začít? Pak jste tady správně a následující řádky jsou určeny právě vám. Poradíme vám, co si rozmyslet a co zařídit, než vůbec s podnikáním začnete.

Základem je nápad

Když se před někým zmíníte, že uvažujete o tom, že se osamostatníte, opustíte dráhu zaměstnance a začnete podnikat, nejspíš na vás ten druhý bude divně koukat a říkat si, že vás zlákala vidina velkých a snadno vydělaných peněz. Mnozí z nás si totiž mylně myslí, že podnikání je právě o tom. Opak je ale pravdou, víc už se snad ani mýlit nelze. Podnikání je dřina, která není vždy korunovaná úspěchem, na jejím prvopočátku musí stát nápad.

V čem podnikat? Můžete nabídnout něco, co na trhu schází? Jste v něčem extra dobří? Zvládnete zaplácnout díru na trhu? Jste trpěliví a nevzdáte se hned při prvním neúspěchu? Proč vlastně chcete podnikat? Máte na to buňky?

Foto: Pixabay, StockSnap

Jen nápad nestačí

Mohlo by se zdát, že jakmile najdete obor, ve kterém budete podnikat, máte vyhráno. Kéž by to bylo tak jednoduché. Ne každý je předurčený k tomu, aby podnikal a byl sám sobě pánem. Popřemýšlejte, zda jste natolik odolní, abyste vydrželi a nevzdávali se.

Vybudovat značku trvá měsíce, někdy i roky. Nemůžete očekávat, že hned budete úspěšní a budete vydělávat. Důležité je také umět komunikovat se zákazníky a postarat se o marketing a reklamu. Znalost v oboru, ve kterém chcete podnikat, rozhodně nestačí, mnohé to pak zaskočí. Takový začínající podnikatel musí být mnohdy i grafikem, marketérem, finančním manažerem atd.

Nezalekněte se papírování

Podnikání je jednoznačně spojeno i s hromadou papírování. První část vás čeká ještě dřív, než vůbec podnikat začnete, po dobu podnikání budete muset spoustu věcí evidovat, čeká vás vystavování faktur i každoroční povinnosti spojené s podnikáním. Nenechte se tou administrativou zaskočit.

Co zařídit, než vůbec začnete podnikat?

Ráno se probudit, říct si, že začnete podnikat a pustit se do toho. Kéž by začátky podnikání byly tak snadné. Než se do toho vůbec pustíte, je třeba zařídit spoustu věcí. Mezi nimi třeba:

Vybrat si živnost nebo více živností, ve kterých chcete podnikat.

nebo více živností, ve kterých chcete podnikat. Zajít na živnostenský úřad blízko vašeho bydliště a požádat o živnostenské oprávnění.

blízko vašeho bydliště a požádat o živnostenské oprávnění. Vyplnit potřebný registrační formulář .

. Zaplatit poplatek .

. Nechat si vystavit výpis ze živnostenského rejstříku .

. Budete podnikat na hlavní nebo vedlejší činnost?

Zjistit si, jaké zálohy budete platit na sociální a zdravotní pojištění.

Víte, že tím, že zažádáte o živnostenské oprávnění, se zároveň přihlásíte k dani z příjmu, platbě důchodového pojištění a k platbě zdravotního pojištění? Není třeba chodit na pojišťovnu, ani tam nic extra hlásit.

Vyberte si i nástroj pro fakturaci

Zaměstnanec dostává od svého zaměstnavatele mzdu na základě odvedené práce nebo odpracovaných hodin automaticky, na základě pracovní smlouvy. O podnikatelů to tak jednoduché není, musí vystavit fakturu za odvedenou práci. Ještě docela nedávno se faktury vystavovaly ručně v excelu, dneska to jde mnohem snáz. Stačí si vybrat nástroj pro fakturaci, ideálně takový, který lze automatizovat a napojit i na konkrétní bankovní účet, aby se platba sama spárovala s fakturou.

Že takový neexistuje? Ale ano, existuje! A umí toho mnohem víc. Kromě vystavení faktur i vytvoření objednávek, vystavení proforma faktury, zálohové faktury, objednávky, opravného dokladu, příjmového dokladu a daňového dokladu. Příjemným bonusem je i vystavování pravidelných faktur, které jsou vystaveny automaticky, nebo adresář, do kterého si uložíte toho, komu fakturujete, a příště to už zvládnete na pár kliků, bez nutnosti vyplňovat IČO nebo jiné údaje.