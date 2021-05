Ačkoliv stále fungují protiepidemická opatření, blíží se doby dovolených. Lidé po době, kdy se moc nikam nedalo cestovat, touží vyrazit za odpočinkem a dobrodružstvím. Mezi oblíbené destinace v současné době patří hlavně Egypt, Kanárské ostrovy a Jižní Amerika. Stále je třeba dodržovat určitá opatření, povinnost podstoupit několika PCR testů, případně karanténu. Kde hledat informace a s čím počítat?

Foto: Pixabay

Potom, co v typických alpských destinacích – Itálii, Rakousku či Francii došlo ke zrušení další zimní sezóny, se cestovatelé začali upínat k turistickým alternativám. Zajímavým začal být ostrov v Indickém oceánu Zanzibar, v březnu 2021 byl ale přidán na seznam zemí, kam je zakázáno cestovat. České turisty teď lákají třeba Kanárské ostrovy nebo Egypt.

Také tyto destinace mají režim protiepidemických opatření, ale přesto roste zájem se do těchto končin podívat. Pokud se podíváme na letové řády, aktuálně odlétá v některé dny hned několik letadel do Egypta. Mnoho letů je již zcela vyprodáno. Co všechno vás čeká v případě tolik očekávaného vycestování do zahraničí?

Vyznat se v zavedených opatřeních není jednoduché

„Nejenže se pravidla pohybu osob za našimi hranicemi neustále mění, ale situaci na přehlednosti nepřidá ani jejich různé umísťování. Informací je všude mnoho, ovšem ne všechny jsou ty správné a především aktuální,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Nejspolehlivějšími zdroji bývají webové stránky ministerstev – a to vnitra, zahraničních věcí a především také zdravotnictví, které informacím o koronaviru vyhradilo speciální podsekci na webové adrese koronavirus.mzcr.cz. Najdete tu detaily k probíhajícímu očkování, ale také telefonické spojení na informační „koronavirou“ linku. Číslo 1221 je k dispozici každý den od 8-19 hodin a po příslušné volbě z nabídky hlasového automatu se na ní volajícím věnují proškolení operátoři.

Informace o cestách do zahraničí

Informace o cestách do zahraničí poskytuje linka s číslem +420 226 201 221. Ideální je, pokud zvolíte možnost spojení s operátorem. Někdy je vhodné se zeptat přímo někoho, kdo se ve vámi vytoužené destinaci nachází. Na sociálních sítích lze nalézt několik cestovatelských skupin. Rady ostatních cestovatelů je ale dobré si prověřit na webových stránkách zmíněných ministerstev nebo informačních linkách.

„Zjednodušeně se dá říct, že pravidla týkající se vycestování naleznete především na stránkách ministerstva zahraničních věcí, a naopak náležitosti související s návratem do vlasti na webu ministerstva zdravotnictví,“ uvádí Eduarda Hekšová. A dodává: „Na obou informačních místech však objevíte důrazné upozornění, že se v současné době cesty do zahraničí doporučují pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.“

Před cestou se seznamte i s takzvaným Semaforem, který představuje míru rizika nákazy na území jednotlivých států pomocí barevného rozlišení. Jedná se o zelené (nízké riziko), oranžové (střední riziko), červené (vysoké riziko) a tmavě červené země (velmi vysoké riziko nákazy nemocí covid-19). Kromě těchto čtyř barevných provedení se můžete setkat ještě s jednou kategorií států, a to s extrémně vysokým rizikem nákazy. Tyto země barvu přidělenou nemají a není možné do nich cestovat.

Pojistěte si rizika

Užívání si volných chvil a pobyt v neznámém prostředí s sebou vždy přináší rizika. Vyvrtnutý kotník nebo návštěva zloděje se vám sice nemusí vyhnout ani v tuzemsku, rozdíl mezi nastalými situacemi se ale liší finančně. Pro cesty do zahraničí je velmi vhodné uzavřít cestovní pojištění, jehož stěžejní složkou je pojištění léčebných výloh.

Častým dotazem zájemců o turistiku je v současné době otázka, zda se cestovní pojištění vztahuje i na onemocnění koronavirem.

„Pojišťoven, které by náklady na léčbu nemoci covid-19 uhradily, stále přibývá. U mnohých z nich můžete v pojistných podmínkách nalézt formulaci, že pokud koronavirem onemocníte v bezpečné destinaci, náklady na léčebné výdaje, hospitalizaci či asistenční služby budou z pojištění uhrazeny. Důležité tak je důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Zdroj: TZ dTest