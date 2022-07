Bolest zad je velmi nepříjemná, dokáže nás mnohdy i lidově řečeno vyřadit z provozu. Asi každý se s ní už někdy potýkal, často si říkáme, že bychom rádi znali její příčinu. Jde o jednu z nejběžnějších bolestí, která nás může potkat, je i příčinou mnoha pracovních neschopností.

Na vině je náš styl života

Ano, tak jednoduché to většinou je. Naše životy jsou hektické a plné stresu, málo spíme, málo se hýbeme. Než abychom si vyšli na nějakou svižnou procházku, raději nasedneme do auta. V práci mnozí z nás také většinu času sedí, některé segmenty zad zbytečně přetěžujeme, v noci spíme na špatné matraci. Tak čemu se divíme? Na tohle naše tělo není stavěné.

Naši předci se hýbali, auta neznali, všude chodili pěšky. Nohy neuzavírali do těsné obuvi, užívali si volnost, slovo stres pro ně bylo velkou neznámou, stejně tak bolest zad.

Víte, že bolest zad dělíme na akutní a chronickou, podle toho, která část páteře je postižená, pak na bolest krční, hrudní nebo bederní páteře?

Po dlouhém strnulém sezení se mnohdy dostaví blokáda krční páteře, zvedání těžkých břemen zase způsobí blokádu bederní páteře, lidově housera nebo hexenšlus. Po prudkém rotačním pohybu pánve proti páteři se dostaví bolest vystřelující do zad, těžko se vám bude dýchat při blokádě hrudní páteře.

Jak se bolesti zad zbavit?

Sáhnout po tabletce na bolest je jednoduché a pohodlné, nevyřešíme tím ale příčinu. Bolest potlačíme, až tabletky přestanou působit, zase se vrátí zpět. Stojí to za to? Když vás bolí záda, je třeba hledat příčinu a začít se správně hýbat.

Posilujte zádové svaly a střed těla, myslete na jeho správné držení. Vyrážejte na procházky, jděte si zaplavat nebo zacvičit jógu. Pořiďte si kvalitní matraci i ergonomickou židli. Při dlouhém sezení u počítače si pravidelně dělejte přestávky, jděte si nalít vodu, uvařit čaj, protáhnout se.

Víte, že když se budete z důvodu bolesti vyhýbat fyzické aktivitě, vašim zádům to ani trochu nepomůže?

Náš tip: Znáte barefoot?

Trend poslední doby si získává stále víc a víc příznivců. Základní teorií barefoot je naučit nás zase správně chodit. Naše chodidla totiž zavíráme do úzkých bot, které mnohdy nerespektují stavbu našich nohou. Když se nad tím zamyslíte, dřív se chodilo bez bot a nikoho bolest zad netrápila. Jak je to možné?

Noha je naším spojením se zemí, v chodidle se nachází desítky tisíc reflexních bodů. Při došlapu na podložku dojde k jejich aktivaci, v našem mozku se rozehraje symfonie. Dojde nejen k masáži chodidel, ale také ke stimulaci orgánů celého těla. Při bosé chůzi zapojíme i svaly, šlachy a klouby, které jsou nošením obuvi ochablé, splyneme s přírodou jako dřív.

“Správná bota by měla mít dostatek prostoru pro prsty, měla by také být lehká a pružná, nohu by neměla tlačit do nepřirozeného tvaru, jinak dolní končetiny nebudou v jedné ose a část impulzu, který měl dojít až do mozku, se cestou ztratí”, říká Lukáš Klimpera z ahinsashoes.cz, českého výrobce barefoot obuvi.

Víte, že boty, které normálně nosíme, nerespektují přirozený tvar chodidla, prsty tlačí k sobě a palec směrem k druhému prstu? Jejich podrážka bývá tvrdá a nepoddajná, boty mají zvednutou špičku a mezi patou a špičkou není rovná. Pata je přizvednutá a ve tvaru oblouku, což vede k chybné chůzi a odrazu přes palec.

Když vsadíte na barefoot obouvání, vaše tělo získá nový impulz, vy se budete lépe cítit fyzicky i psychicky, posílíte dokonce i svou imunitu.

Naše tělo totiž funguje jako perfektně namazaný stroj, kdy jedna věc navazuje na druhou. Postavení prstů ovlivňuje nastavení celé nohy, noha zase postavení hlezenních kloubů. Ty pak kolena a kyčle, které ovlivňují polohu pánve, bederní páteř, hrudní koš, krční páteř i hlavu. Prsty se v barefoot botě rozevřou a účastní se opory, bolesti zad nebo kolen pak odeznívají.

Dopřejte svým nohám pohodlí, zapomeňte na otlačené prsty nebo puchýře. Pořiďte si dámské barefoot boty, které vám perfektně sednou, stejně jako pánské barefoot boty.