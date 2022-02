Jidášovo ucho známe jako černou houbu, která má několik dalších názvů. Najdeme ji i v našich lesech. Pátrat po ní můžete i v zimě. Udělejte si procházku po lese.

Jidášovo ucho se správně jmenuje boltcovitka bezová (Auricularia auricula-judae; syn. Hirneola auricula-judae). Říká se jí ale také čínská houba, černá houba. Jedná se o jedlou houbu, kterou možná nejvíce známe z různých čínských jídel. Sebrat ji můžete v čerstvé, ale i uschlé podobě. Jakmile ale bude porostlá řasami, tak se jí vyhněte.

Plodnice mají miskovitou podobu, jsou bočně přirostlé ke dřevu. Jejich barva je červenohnědá až kaštanová, spodní strana může být světlejší.

Kde hledat Jidášovo ucho?

Jidášovo ucho je stopkovýtrusá houba, kterou najdeme hlavně na bezu, ale roste také na dalších druzích listnatých stromů ve vlhčích lesích. Za suchého počasí se dá těžko najít. Houba roste po celý rok, i v zimě. Patří mezi zimní houby.

Zaměnit Jidášovo ucho můžete s několika dalšími houbami. Patří sem rosolovka listovitá (Tremella foliacea), nejedlá houba, kterou poznáte podle tenkých mozkovitě zprohýbaných laločnatých plodnic. Roste na dubech, bucích a břízách. Další podobnou houbou je jedlá bolcovitka střevovitá (Auricularia mesenterica) s hrbolovitým, chlupatým a pruhovaným povrchem. Rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum) je charakteristický bělavými až hnědavými tenčími ostnatými jedlými plodnicemi. Nejedlý je černorosol uťatý (Exidia truncata) s hnědočernými až černými plodnicemi.

Jidášovo ucho pěstování

Houbu poměrně snadno najdete v lese, ale dá se i uměle pěstovat. Pořídíte si sadbu s Jidášovým uchem. Dále budete potřebovat hus kmene černého bezu, variantami jsou drcená sláma, piliny nebo kukuřičná vřetena. Na vytvoření podhoubí stačí pár týdnů. Nejlépe plodí při teplotách 25-30 °C a potřebuje dostatek nepřímého světla. Podle kvality dřeva plodí 3-6 let.

Jidášovo ucho a jeho vliv na zdraví

Co obsahuje Jidášovo ucho? Na 100 gramů má 370 kcal. Mezi nutričními složkami najdeme bílkoviny, sacharidy, vlákninu, aminokyseliny, ergosterol, tuk, malé množství karotenu. Nechybí ani vitamín C.

V tradiční čínské medicíně se využívá už řadu století při nachlazení, při horečkách, k stimulaci přirozené obranyschopnosti. Léčivé účinky se zjistily u zánětlivých onemocnění, dále se podává jako prevence hypertenze, na posílení psychiky a k hojení ran.

Různé studie uvádějí antioxidační vlastnosti účinných složek. Prospěšné jsou proti oxidačnímu poškození, zjistila se i schopnost vyrovnávat hladiny glukózy a lipidů v krvi pro zmírnění diabetu, hyperlipidémie, obezity. Z dalších prospěšných schopností účinných látek lze zmínit stimulaci makrofágů a zánětlivých cytokinů k prevenci zánětu. Vědci zjistili i protirakovinný vliv díky stimulaci buněčné apoptózy (řízené sebevraždy buněk) a tím, že stimulují zdravou střevní mikroflóru předcházejí střevní mikrobiální dysbióze.

Jidášovo ucho recepty

Jidášovo ucho má chrupavčitou konzistenci, měkkou, rosolovitou texturu. Křupavost oceníme především právě v čínských pokrmech. Houba vyniká neutrální chutí. Pokud ji nevyužijete v jídle, můžete ji snadno usušit. Před použitím pak dáte na pár minut do horké vody a houba se vrátí do čerstvého stavu. Ze suchého stavu do čerstvého zvětší velikost zhruba 3-4krát.

Po přinesení domů houbu důkladně omyjeme, pak ji můžeme zpracovat. Houbu se doporučuje důkladně uvařit (asi půl hodiny).

V kterých pokrmech můžete použít Jidášovo ucho? Kromě již zmíněných čínských a také japonských jídel (třeba ramen) hodí do různých směsí, jako je rizoto, ale i do polévek, salátů.

Zdroj:

Wikipedia.org

Insights into health-promoting effects of Jew’s ear (Auricularia auricula-judae), Elsevier, 2021