Klasická láhev kvalitního alkoholu je osvědčený dárek. Jenže obdarovaný člověk podobných prezentů obvykle dostane několik a mohl by z nich být tak trochu otrávený. Co kdybyste věnovali alkoholový dárek, který jenom tak nezapadne a udělá radost? Máme pro vás 3 parádní tipy.

Probíhá oslava a předávání dárků. Oslavenec rozbaluje už třetí krabici a ejhle, zase láhev whisky. A netváří se zrovna dvakrát šťastně. V duchu si říkáte, co je za problém? Vždyť miluje alkohol a rád si smlsne na prémiovém pití…

Foto: Pixabay

No jo, alkoholové dárky jsou prima. Ale čeho je moc, toho je příliš. Co teď? Jak to vyřešit? Vyberte takovou věc, kterou si člověk sám od sebe jenom tak nepořídí. Něco speciálního, co nemají na každém rohu. A ani nemusíte přemýšlet. Tři speciální alkoholové dárky jsme vybrali za vás.

1. 24 dní překvapení s alkoholovými adventními kalendáři nebo degustačními sety

Na Vánoce, nebo jenom tak. Jestli chcete věnovat vskutku originální dar milovníkovi alkoholu, dopřejte mu degustační set ve stylu adventního kalendáře. Vlastně mu uděláte radost 25krát. První „wow” řekne, když to rozbalí. A pak při otevření každého okýnka.

Alkoholové adventní kalendáře jsou naplněny různými typy destilátů. Najdete v nich rumy, whisky, pálenky nebo nějaký šikovně poskládaný mix. Pokud nechcete věnovat přímo adventní kalendář, vyberete i z různých degustační sad. Tady jich najdete fůru .

2. Luxusní a investiční lahve alkoholu, jejichž hodnota roste a roste

Tenhle dar má nadstandardní hodnotu. Finanční, ale taky citovou. Představte si, že věnujete lahev z edice, která je hodně limitovaná a z obchodů mizí rychlostí blesku. Obdarovaný pozná, že jste si při výběru dali hodně záležet a že jste nad dárkem skutečně přemýšleli.

Dobře zvolená investiční lahev nemusí být zase tak drahá, ale za pár let může násobně zvýšit svou cenu. Pokud je dotyčný sběratel, úspěch je zaručený. Má to možná jen jeden maličký háček. Člověk stane před problémem, jestli lahev uchovat, nebo ji vypít.

3. Láhev se jménem a věnováním, která je jediná na světě

Jak udělat z obyčejné lahve naprosto unikátní dárek? Nechte na ni vygravírovat jméno, logo nebo věnování. Funguje to vlastně úplně jednoduše. Zjistíte, co obdarovanému chutná, vyberete nějakou kvalitní lahev a zadáte, co do lahve vyrýt.

Nemusíte ani nikam chodit. Třeba na Alkohol.cz tohle všechno vyřešíte pohodlně z domova. Všechno jednoduše vyřešíte na e-shopu, i když potřebujete mít na lahvi třeba nějaký obrázek. Stojí za to si s tím trochu pohrát. Uvidíte, že takový dárek každému rozsvítí oči.