Do Vánoc jsme pro vás připravili s nakladatelským domem Grada soutěže o několik balíčků knih. V tom prvním najdete tituly Štědrý bylinářův rok + Obyčejné lhářky. Vyhrajte jeden ze tří balíčků.

„Na Obyčejných lhářkách se mi nejvíc líbila jejich uvěřitelnost. Vystupují v něm obyčejné ženy, které sužuje velký stres a vhání je tak do situací, do nichž se víc a víc zaplétají. Obě hrdinky jsou nedokonalé a realistické, vědomé si chyb, jichž se dopouštějí, aniž by věděly, jak se s nimi vypořádat.“

– Theresa Smith Writes

Kniha Štědrý bylinkářův rok provází vůněmi bylinek a přináší skvělou příležitost se v nich dobře vyznat a umět je využít, když je potřeba. Od Zuzany Švédové už loni vydala Grada knihu Zdravou stravou proti únavě.

Soutěž končí 4. listopadu 2021.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Obyčejné lhářky (Guyová Louise)

Zkuste přerušit cyklus úzkostného přemýšlení, které vás zaměstnává celou noc. Tento průvodce vám ukáže, jak zklidnit svou mysl, uvolnit své tělo, zbavit se napětí a vyspat se tak, jak potřebujete. Spánek je základní

Emma a Lucie by na první pohled nemohly být odlišnější, sdílejí ale jednu přísně utajovanou neřest…

Krásná a bohatá Emma má zdánlivě vše, od milujícího manžela po kariérní úspěchy, znuděnost a neklid ji ale opakovaně nutí k pošetilému chování.

Mladá vdova Lucie má oproti tomu co dělat, aby zaplatila nájem a vypořádala se s tvrdohlavým synkem.

Rozhodnutí, která obě z rozličných důvodů dělají, vedou až k jejich setkání – při výkonu veřejně prospěšných prací. Tam rychle zjišťují, že mezi nimi existuje nečekané spojení.

Obě jsou lhářky. A to prvotřídní.

Do party přiberou ještě Florrie, říznou sedmdesátnici, která jim může nabídnout moudrá slova i rameno, na němž se mohou vyplakat. Vodopád lží tím ale nekončí.

Emma i Lucie jsou odhodlány prohřešky a stud utajit před svými milovanými – a s tím, jak se spirála nezdravých vztahů rozšiřuje, obě rychle směřují k tomu, stát se její obětí.

Dokážou vymanévrovat z minového pole vlastních lží a podvodů dříve, než zničí všechno, na čem jim záleží?

Vydává Metafora, 352 str., 369 Kč.

Štědrý bylinářův rok (Švédová Zuzana)

Láká vás obout si sedmimílové boty, které vás přivedou na místa, kde voní bylinky, zelenají se stromy a zurčí potok plný ryb? Vězte, že taková místa jsou všude na zemi. Často jsou nenápadná, ukrytá, i když jsou nablízku. Kvete tam mateřídouška a voní tužebník, rozmáhá se máta i fialový kostival. A v každé roční době se takové místo mění. Na jaře bzučí a hýří všemi barvami, aby pak přešlo v uvážlivé letní zrání, barevný podzim a poklidnou zimu.

Tato kniha vás vezme přesně na takové louky, do klidných remízků, k úpatím hor. Půjdete tiše a budete sbírat všechny ty dary přírodní apatyky, které jsou moudrem, základem léků. Naučíte se přichystat účinné tinktury na kašel, spánek, bolest či žal. Uvaříte lahodné sirupy i desítky velmi chutných pokrmů, které vás vyživí od hlavy k patě. A až se budete chtít uvelebit v trávě, přečtete si příběhy o prastarých zvycích, obyčejích a svátcích, které jsou našimi kořeny, životní mízou.

Jeden štědrý bylinářův rok, naplněný vůněmi od začátku po úplný konec. Tak si tedy přichystejte košík, dobré pevné boty a srdce plné nadšení, protože vyrážíme ven.

Nakladatel: Grada, 392 str., 599 Kč

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.