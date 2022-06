Historické romance jsou často označovány jako literární porno nebo feministický brak. Co když ale můžou představovat i pomoc k pochopení ženské duše?

Baseballistovi Gavinovi se rozpadá manželství. Pěkně to pohnojil a jeho žena Thea už ho nechce vidět. Naštěstí zakopne o Tajný pánský knižní klub, kde se schází chlapi z Nashvillu. Ti ho donutí začít číst historickou romanci, kde hrdina zažívá podobnou situaci. Má si Gavin vzít příklad z Markýze Těsný kaťata? Nezbláznili se tu všichni?

Vtipný nápad tu ukazuje jak sílu chlapské sounáležitosti, tak i odvrácenou stranu života manželky profesionálního sportovce. Jako by autorka nenápadně mrkala i na čtenářky Elle Kennedyové a jejích romantik o svalnatých hokejistech. Tady ale rozehrává příběh „co bylo potom“. Opravdu má žena obětovat své sny a kariéru a být „profesionální manželka“?

Nápad s tajným knižním klubem byl úžasný. Scény s mudrujícími chlapi k nezaplacení. Pomalé získávání si vlastní ženy bylo roztomilé. A prokládané úryvky z vymyšleného historického románu klidně mohla napsat třeba Eloisa James. Ale pak to neskutečně zabily erotické scény, popsané těmi nejklišovatějšími výrazy. Nevím, jestli to bylo překladem, nebo to autorka myslela vážně, ale čtenářky „pulzujícího dlouhána“ prostě vážně brát nemůžou.

Ale celkově, až na scény, které patrně neměly působit směšně, byl tenhle příběh vtipným a originálním příspěvkem do kategorie „a žili spolu šťastně až na věky“.

Vydalo: Nakladatelství Jota, 2022, Bromance Book Club, překlad: Nicolle Knapová, 348 stran