Dokonalá znalost cizího jazyka? To je nesplněný sen mnoha dospělých, už proto mnozí touží, aby jejich děti uměly anglicky od mala. A mají rozhodně zastání u odborníků a lingvistů, kteří doporučují učení už nejmenších dětí. Bilingvní svět otevírá své brány už batolatům, ze začátku pomohou písničky a básničky, v předškolním věku je pak výtečnou možností jazykový kurz pod dohledem profesionála. Jak ještě dětem vštípit nenásilnou formou cizí jazyk? Inspirujte se tipy odborníků!

1. Opakování při každodenních činnostech

Rodiče, kteří ovládají cizí řeč, mohou na děti od narození mluvit s dětmi nejen mateřštinou, ale také druhým jazykem. Už nejmenší si zvyknou přepínat mezi jazyky. Pro dospělé, kteří takovou možnost nemají, jsou vhodné kurzy angličtiny pro nejmenší. Zásadní je však neustálé opakování již naučených slovíček a frází.

2. Přirozeně pomocí písniček a básniček

Písničky, říkanky, básničky nebo jazykolamy skvěle fungují jako průprava v mateřském jazyce, ale jsou i výtečnou volbou při výuce cizích jazyků. Obdobných metod se využívá také v kurzů pro nejmenší. Na webu jazykové školy JS FAN se mohou zájemci dozvědět o výuce Wattsenglish, která využívá hravou formu učení s použitím obrázků, písniček i edukativních her.

3. Pohádky, videa nebo seriály

Děti milují pohádky, proč jim je nedopřát v angličtině nebo v jiném cizím jazyku? Krátké animované pohádky s jednoduchými texty zaujmou nejmenší, různá videa a seriály pak starší nebo náctileté studenty. Účastníci jazykových kurzů si mohou doma zdarma pouštět i videa se Stevem a vránou Maggie, dvojice, která je tváří učebnice WOW! používané při výuce.

4. Cestování, tábor i bilingvní škola

Co více udělat pro to, aby se děti dokonale naučily cizí jazyk? Podle odborníků je potřeba strávit učením alespoň 10 000 hodin, aby se dotyčný dostal na profesionální úroveň. Velmi efektivním učebním prvkem je konverzace. Nabízí se možnost cestování do zahraničí, ale také na různé tábory, kde si děti vyzkouší získané dovednosti, u starších je možné zvážit přihlášení na bilingvní střední školu.