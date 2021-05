Připravit si pozornost k výročí svatby, narozeninám či jiné události, kterou je třeba nějak oslavit, možná někomu zabere práci. Pokud ale máte dobrý tip na dárek, není co řešit, protože je polovina příprav rázem hotová a vlastně už zbývá jen nachystat sváteční menu se zapálenými svíčkami. Nebo máte jiné plány? S originálním dárkem však v každém případě uděláte radost. Ukážete, že jste si dali opravdu záležet a neodbyli oslavence jen klasickou bonboniérou a lahví vína, případně jiným narozeninovým klišé.

Univerzální výběr a potěšení všech smyslů

Hledáte mezi regály, netušíte, co vybrat a v obchodech trávíte zbytečně dlouhé hodiny? Potom vězte, že dárek k narozeninám může být vzdálený i jediný klik. Milovníkům kuchařské zástěry přitom uděláte radost hned dvakrát, takový dárek pro muže je pak vítaný ve všech generacích. Muži jsou v kuchyni hodně nápadití a umí připravit zajímavé minutky nebo grilované speciality, záleží hlavně na tom, co jim nejvíce chutná. Olivovým olejem určitě potěšíte, protože dostane gastronomii na ještě vyšší úroveň. Španělsko nebo Řecko? Nebo dáte přednost Chorvatsku a Itálii? Možná můžete procestovat všechny tyto krajiny a zjistit, co bude vašim chuťovým buňkám vyhovovat, vždyť v kuchyni je to hlavně objevování.

Jde i o výborný dárek pro ženu, který může být současně i šperkem v pravém slova smyslu. Designová lahev potěší oko znalců, počítá se i velká porce polyfenolů, tolik prospěšných pro zdraví. Olivový olej z prestižních farem hodnocených třeba i ve Flos Olei, jenž se skrývá v krásném obalu. Taková kombinace zaujme už na první pohled. A když pozornost, tak pro všechny! Dárek pro obchodní partnery může být také s vůní oliv, je to známka dobrého vkusu, o němž se ve světě byznysu dá mluvit dlouhé hodiny. Na olivum.cz najdete spoustu inspirace, jen se trochu rozhlédnout!