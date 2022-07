Mysleli jste si, že geny jsou rozhodující ve vlivu stavu vašeho mozku? Tak to byste si měli přečíst knihu Sanjaye Gupty, kterou vydalo nakladatelství Jan Melvil.

Gupta tvrdí, že způsob života může snížit riziko rozvoje vážné poruchy ničící mysl, včetně Alzheimerovy choroby, přestože máte genetické rizikové faktory. Styl života má dlouhodobý vliv na stav mozku, proto má smysl s úpravou životosprávy začít co nejdříve. Řešením může být právě jeho 12týdenní posilující program „bystrý mozek“. To by mělo zahrnovat nejen zdravou stravu a cvičení, ale i rutinu před spaním, zdravého spánku, relaxace, záměrné socializace, jógy a také deníku vděčnosti.

Ve své knize vysvětluje fungování mozku a jeho neuvěřitelné schopnosti. Také se můžete dozvědět, co se naučit od lidí velmi pozdního věku, kteří ale nevykazují zpomalení mozku. Co vše na to má vliv? Která z činností má vliv na to, že je mozek v takovéto kondici? Čtení knihy je velmi příjemné. Nečekají vás žádné vědecké pasáže této více než 300stránkové knihy. Sanjay je skvělý vypravěč a umí podat odborné informace tak, aby neodborného čtenáře neodradily.

Zábavná a alarmující fakta

Najdete tu i zábavná fakta, jako třeba, že mozek vyrábí tolik energie, že by stačila k napájení úsporné LED žárovky. Věděli jste, že zhruba 73 % mozku tvoří voda? Zajímavé je i to, že mozek dosahuje plné zralosti až kolem věku 25 let. Mozek začíná zpomalovat těsně před dosažením zralosti, ale jednotlivé kognitivní schopnosti mají vrcholy v různém věku. Dozvíte se třeba i důležitý fakt, že prášky na spaní vám pomohou rychleji usnout, ale nepřinášejí regeneraci. V případě některých se dokonce mluví o úbytku mozkových funkcí a demence. Naučíte se deset tajemství dobrého spánku. I když s autorovým tvrzením: Vstávejte za rozbřesku, pomůže vám to nastavit tělesné hodiny, mé tělo odmítá souhlasit.

Paměť tedy nepředstavuje jeden systém, ale tvoří ji celá síť systémů, z nichž každý hraje při vytváření, ukládání a vyvolávání vzpomínek jedinečnou roli. Str. 52

Foto: Asealy77, CC BY-SA 4.0 Creativecommons.org, Wikimedia Commons

Samotný 12týdenní plán je velmi krátký, co se týká počtu stránek. Většinou nejde o nic superobjevného, spíše si člověk utřídí myšlenky a snad i zlepší zvyky.

Závěr knihy patří nemocným Alzheimerovou chorobou, kde získají konkrétní návody pro různé fáze onemocnění. Je cenná nejen pro samotné pacienty, ale také pro osoby, které se o ně starají, ať už je to rodina nebo pečovatelé.

Nastartovat změnu v chování není nikdy pozdě

Z hlediska čtení a zapamatovatelnosti představují výborného pomocníka zdůrazněné shrnující pasáže. Díky knize Bystřejší mozek si možná upravíte nějaké názory a obecně uváděné informace, budete se chtít lépe starat o mozek a zjistíte, jak na to. Je dobré, když si uvědomíte nešvary a začnete je napravovat. Čím dříve, tím lépe. Kroky jsou snadné a začít s nimi je možné ihned.

Sanjay Gupta (* 1969) je americký neurochirurg, hlavní lékařský zpravodaj CNN a trojnásobný držitel cen Emmy. Je také moderátorem podcastu Chasing Life a působí jako docent neurochirurgie na Lékařské fakultě Emoryho univerzity v Atlantě, kde žije s manželkou a třemi dcerami.

Nakladatelství Jan Melvil má ve svém repertoáru řadu skvostů a tento titul mezi ně rozhodně patří.

Knihu vydalo nakladatelství Jan Melvil, název originálu: Keep Sharp: Build a Better Brain at Any Age, překladatel: Helena Mirovská, edice: Žádná velká věda, 328 str.