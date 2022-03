Pálení a řezání očí patří spolu se začervenáním a slzením k nejčastějším problémům se zrakem, které se týkají spousty lidí. Proč k těmto nepříjemnostem dochází a jak těmto potížím zabránit.

Pálení očí je většinou pouze reakcí na dlouhodobější namáhání. Jestliže se ale po nápravě situace situace nezmění, může jít o závažnější onemocnění. V tom případě je potřeba vyhledat lékaře (oftalmologa), který navrhne vhodný způsob léčby. Pokud vás trápí časté pálení a slzení očí, můžete být i citlivější na světlo, mít suché, případně zarudnuté oči, také můžete pociťovat v očích tikání. K pálení očí se také někdy přidává bolest hlavy. Jestliže vidíte rozmazaně nebo dvojitě, vyžaduje to kontrolu u očního lékaře.

Co může být důvodem pálení očí?

Co si budeme povídat, v dnešní době jsme přilepeni očima k nejrůznějším technologiím a to si vybírá daň. Pokud vás trápí unavené a pálivé oči, raději se poraďte s očním lékařem, nebo si dojděte na kontrolu zraku do optiky (některé z optik tyto služby nabízejí). Rozšířené nebo zanícené krevní cévy ale mohou být i do budoucna náznakem většího problému. V čem mohou potíže spočívat?

Při práci na PC je třeba často mrkat a po 20 minutách i odpočívat. Foto: gpointstudio/Freepik

Podráždění očí

Pokud vás chvíli pálí oči, může se jednat o důsledek způsobený kouřem, chlorovanou vodou, ale také třeba různými aromatickými látkami, jako je cibule. Při práci s nebezpečnými látkami je třeba chránit oči speciálními brýlemi, podobně je tomu třeba i u svařování.

Speciálním problémem je alergie, což je také důsledek vnějších vlivů (prach, pyl, seno…), které na alergiky mají negativní vliv. Oči pak mohou pálit, napuchnout a podobně.

Někdy oči pálí nositele kontaktních čoček. Důvody mohou být příliš citlivé oči. Pro takové osoby nejsou pak kontaktní čočky příliš vhodné. Kromě toho je třeba pamatovat na to, že o čočky je třeba se velmi dobře starat a využívat je podle doporučení.

Samostatným důvodem pálení očí je také, když se do oka dostane cizí těleso.

Únava

Vedle alergie je velmi častou příčinou pálení očí jejich únava. Důvodem může být nejen dlouhé sledování různých monitorů a telefonů, ale také různé práce, které vyžadují soustředěnou pozornost očí. Příkladem jsou řidiči z povolání. V moderních kancelářích škodí očím nejen dlouhé sledování monitorů, ale také světlo ze zářivek. Na vině mohou být i špatné brýle.

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka patří také mezi velmi časté důvody, proč pálí oči. Kromě toho si osoby s tímto problémem stěžují na zarudnutí, řezání a slzení oka. Někdy je také bolí hlava. Důvodem je většinou porušení slzného filmu, protože se špatně tvoří slzy a rychleji se odpařují. Kromě toho může docházet k narušenému vidění a vznikat potenciální poškození povrchu oka.

Viníkem mohou být kontaktní čočky, poškozená vodní nebo lipidová vrstva slzného filmu, diskomfort v místnosti (kouř, topení, klimatizace), dlouhé sledování monitoru, léky, věk, ale také nemoci oka.

Pálení očí po koronaviru a v covidové době jako takové je častým problémem. Lékaři uvádějí, že právě v době pandemie se zvýšil počet osob se syndromem suchého oka. Jestliže respirátor špatně těsní kolem nosu, proudí vydechovaný vzduch k očím a vysychá slzný film, který oko chrání.

Infekce

Jestliže vás pálí a svědí oči, může se jednat o infekci bakteriálního nebo virového původu. Kromě toho se objevuje velké slzení a opuchlé oči. V tomto případě je velmi vhodná návštěva lékaře. Jednat se může třeba o zánět spojivek, který poznáme také podle oteklých víček, výtoku a bolesti oka.

Aby oči byly svěží, vyplatí se jim dostatečně věnovat. Foto: Racool_studio / Freepik

Zelený zákal

Důvodem, proč oči najednou zčervenají a zároveň bolí a pálí, může značit glaukomový záchvat. Často u něj pociťujete bolest hlavy, nevolnost, rozmazané vidění. Zelený zákal (glaukom) vyžaduje velmi brzkou návštěvu očního lékaře.

Pálení očí v těhotenství

Na pálící oči si stěžují také těhotné ženy, obzvláště ty, které nosí kontaktní čočky. Podle oftalmologů je viníkem především hormonální nerovnováha. Po porodu by se situace měla uklidnit. Pokud se tak nestane, je třeba navštívit očního lékaře.

Jak se zbavit pálení očí

Pokud jsou oči unavené, vyplatí se, nechat je odpočinout. Prospěje spánek, procházka zelení. Pálení očí pomohou volně prodejné oční kapky na pálení očí. Osvěží oči a uleví od bolesti a podráždění. Kromě toho se vyplatí i dostatečně pít, ideálně vodu.

Pokud vás bolí oči hlavně při sledování monitoru, nezapomínejte mrkat (abyste zvlhčovali oči) a snažte se občas oči nechat odpočinout (doporučuje se 20 minut). Na alergické oči je třeba dávat pozor, nechat je ulevit, konzultovat vše s lékařem. Možná budou zapotřebí léky na alergii. Na syndrom suchého oka se využívají speciální zvlhčující kapky a oční masti. Řešením jsou i umělé slzy.

Mezi bylinky na unavené oči patří světlík lékařský, který bývá i součástí očních kapek. Světlík se může používat i při zánětech. Kromě toho se využívá i měsíček, heřmánek, fenykl. Z bylinek se připravuje čaj. Do vychladlého nápoje se namáčí tamponek a ten se přikládá na oči. Na unavené oči se běžně používá i použitý sáček černého nebo zeleného čaje, který vystydl. Přiložte ho na oči asi na 5 minut. Víčka následně opláchněte studenou vodou.

V případě problémů, které přetrvávají, je třeba navštívit lékaře. Nepodceňovat návštěvu oftalmologa se vyplatí. Pokud máte v oku zánět, je třeba jeho co nejrychlejší léčba a přísná hygiena.

Jak často chodit k očnímu lékaři? Oftalmologové doporučují dvou- až tříletý interval preventivní prohlídky u mladých osob. Pokud se jedná o lidi nad 40 let, pak je lepší častější kontrola. Může se tak odhalit třeba i uvedený začínající zelený zákal.

Zdroj:

kadrmaseyecare.com

hylo.cz

geminioptika.cz