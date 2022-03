Samolepky se v našich domácnostech zabydlely už před nějakým časem. Zde plní např. dekorační funkci, pomáhají vzdělávat děti, nebo nás motivují k lepšímu pracovnímu výkonu.

Nabídka nálepek pro domácnost ale bývá často omezená a některé specifické motivy k sehnání zkrátka nejsou. Není ale třeba propadat zoufalství – s naším návodem si kvalitní samolepky do interiéru zvládnete vyrobit sami. Vystačíte si s barevnou tiskárnou a samolepícím papírem.

Pojďme se podívat, jak postupovat.

Výběr motivu podle pokoje a účelu samolepek

Vůbec nejdůležitějším krokem je samozřejmě výběr motivu nálepky. Měl by přirozeně zapadnout do interiéru, a to jak barevně, tak designově:

do střídmě pojatého obývacího pokoje či ložnice se hodí především jednobarevné minimalistické motivy (např. jednoduché tvary),

bohatěji vyzdobené místnosti snesou „křiklavější“ samolepky či zdobené nápisy,

pro domácí kancelář sáhněte např. po motivačních citátech.

Vlastní kapitolou jsou pak dětské pokojíčky – zde je výběr motivů nepřeberný. Zdi můžete polepit pohádkovými postavičkami či květinami, strop místnosti hvězdami a dveře do pokoje třeba hradem nebo dopravními prostředky.

Velký boom zažívají i Montessori nástěnné samolepky, které dětem mj. pomáhají přirozeně rozvíjet slovní zásobu. Dejte ale pozor, ať jsou nalepené v úrovni očí dítěte.

Motivy pro nekomerční využití najdete např. na platformách vecteezy.com nebo freevector.com. Stačí do vyhledávání zadat „wall sticker“ ve spojení s tím co hledáte (v angličtině).

Tip: Kromě DIY samolepek do dětského pokoje můžete s tiskárnou vyrobit i další dekorace.

Výběr samolepícího papíru

K výrobě nálepek se nejčastěji využívá materiál na bázi kvalitního samolepícího papíru či vinylu (popř. polyesteru) se samolepícími vlastnostmi.

Samolepící papír je oproti vinylu levnější, to je ovšem vykoupeno jeho nižší kvalitou a sníženou odolností proti vodě a ušpinění (rozhodně se proto nehodí do dětského pokoje či koupelny).

Bez problémů seženete jak samolepící papíry s předstřiženými tvary, tak celé archy. Právě ty využijte k tisku vlastních motivů, počítejte ale s tím, že budete muset samolepku vystřihnout.

Samolepící vinyl, resp. polyester je ze své podstaty odolný proti vodě, snadno se také čistí. Má také poměrně dlouhou životnost, je ovšem potřeba dávat pozor na přímé sluneční záření. Z toho vyplývá jeho použití – hodí se do pokojíčku ratolestí, do koupelny či na toaletu. Díky jeho kvalitnějšímu vzhledu jej ale využijete prakticky v jakémkoliv interiéru.

Počítejte s tím, že oproti papíru je samolepící polyester a vinily výrazně dražší a vytištěný motiv je potřeba vlastními silami vystřihnout.

Úprava samolepky v editoru a tisk

Stažené podklady pro tisk nálepky upravte podle velikosti samolepícího archu. Nikdy originální elektronický obrázek nezvětšujte, došlo by ke ztrátě ostrosti.

Dejte také pozor, aby samolepka měla okolo sebe alespoň několik centimetrů prostoru – prakticky žádná domácí tiskárna není schopna tisknout od okraje k okraji. K úpravě využijte např. bezplatnou webovou aplikaci Canva, v nouzi si ale vystačíte i s obyčejným Malováním.

Pro nejvyšší možnou kvalitu využijte barevnou tiskárnu s inkoustovými náplněmi. Oproti laserovému tisku je využití inkoustu sice o něco dražší, tiskové náklady ale snížíte využitím tzv. kompatibilních inkoustových cartridgí, které jsou oproti náplním od originálních výrobců až 4krát levnější.

Využít můžete samozřejmě také laserovou tiskárnu, mějte ale na pamětí, že se nehodí k potisku vinylu či polyesteru.